Experten: ”Det gyllene decenniet för banker och teknik”

Mike Mayo förklarar att den finansiella sektorn är redo att göra stora framsteg under det kommande decenniet, efter att under de gångna trettio åren utvecklats sämre än marknaden i stort. 1990-talet präglades av konsolidering, följt av tillväxt under 2000-talet som slutade i en finansiell kris och 2010-talet som bjöd på viss återhämtning, skriver CNBC.

Banker redovisade sina sämsta intäkter på 80 år och utvecklades tvåsiffrigt sämre än den breda marknaden under det gångna decenniet, säger Mike Mayo och tillade att 2019 har varit ett återhämtningsår för de amerikanska bankerna och att det bara är ett smakprov på vad som framöver komma skall.