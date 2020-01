Kunderna jagar hennes bröd – ”De är helt galna i det”

Christin Svensson hade anat att något var på gång innan tunnbrödsbageriets största kund, som stod för 43 procent av omsättningen, gick i konkurs sommaren 2018.

”Det var därför jag började titta på det handgräddade. Jag hann precis investera och göra klart innan de gick i konkurs.”

Det är 15 år sedan hon lämnade jobbet som ekonomi­ansvarig på ett sågverk och köpte det som då hette Flata tunnbrödsbageri.

”Jag har alltid tyckt att det verkat spännande att driva eget. Det hade kunnat bli någon annan bransch, men av en slump fick jag reda på att ett äldre par som drivit bageriet i 23 år skulle sälja.”

Bageriet låg då tre mil norrut i Strömsund, en ort som kallas för Flata i folkmun.

”De första två åren ökade jag omsättningen med 30 ­procent och det var väl taket för vad den lokalen klarade. Då köpte jag den här fastigheten i Hammerdal som jag byggde ut med 400 kvadratmeter.”

Finansiering för utbyggnad löste hon med hjälp av banklån, Almi och Norrlandsfonden.

”Det var en jättestor investering i förhållande till omsättningen. Det var något man vände och vred på många gånger innan man vågade.”

I samband med flytten till Hammerdal 2008 köpte hon ut entreprenören Pelle Stjernström som fanns med som ­delägare och mentor under de första åren. Hon startade också moderbolaget Jämtländskt bakhantverk och bytte namn till Jämtlands tunnbrödsbageri.

”Kommer man lite utanför Jämtland är det ju inte alla som vet vad Flata är. Jag blev uppringd och fick frågan; ’Har jag kommit till Flatans tunnbrödsbageri?’”

Det doftar nygräddat tunnbröd överallt. Ute i bageriet sveper Sigrid Persson in brödspaden under den nykavlade kakan och skjutsar vant in den i ugnen. Stenhällen i den eldrivna ugnen ger brödet fina blåsor.

Det handgräddade brödet är en premiumprodukt som bakas på smör efter ett gammalt recept utan e-nummer och konserveringsmedel. Andelen handgräddat är liten i kakor räknat, men utgör ändå ungefär tio procent av omsättningen eftersom det är dyrare.

”Vi hade kunnat sälja flera gånger mer än vi får fram. De är helt galna i det”, säger Christin Svensson.