Europaräntorna sjönk under makrotung dag

Fredagens makrofokus riktades först mot Japan, där Bank of Japan som väntat inte ändrade den penningpolitiska hållningen efter nye chefen Kazuo Uedas första möte.

Ueda sade vid en efterföljande presskonferens att inflationen i Japan kommer att sjunka under 2 procent under andra halvåret, och att BOJ inte kommer att tveka att lätta ytterligare på penningpolitiken vid behov.

KPI-data för Tokyoområdet tidigare på fredagen antydde dock att inflationen i Japan åter steg i april, över förväntningarna. Därtill utvecklades såväl detaljhandeln som industriproduktionen i Japan starkare än väntat i mars. Arbetslösheten kom däremot in högre än väntat.

Japanska yen försvagades tydligt mot andra valutor efter BOJ-chefens mjuka signaler.

I Europa riktades blickarna mot såväl BNP- som prisdata på fredagen, utfallen var blandade men sammantaget något under förväntningarna, med Tyskland som sänke.

Enligt en första beräkning från Eurostat steg BNP i euroområdet 0,1 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet i fjol, och 1,3 procent jämfört med första kvartalet 2022. Det var något under väntade +0,2 respektive +1,4 procent.

Oxford Economics noterade att data från enskilda länder bekräftade att det var nettoexporten som var den huvudsakliga drivkraften bakom den blygsamma tillväxten under första kvartalet.

”Minskade utbudsflaskhalsar, lägre energipriser och tecken på uthållighet i den globala ekonomin motverkade svagheter i privat konsumtion, när realinkomsterna fortsatte tyngas av hög inflation”, skrev de i ett kundbrev.

Ekonomerna tror inte på någon meningsfull uppgång i euroområdets tillväxt under året.

”Den robusta starten på 2023 för industrin kommer att bli kortlivad samtidigt som förhöjd inflation och stramare finansiella förhållanden lägger ett lock för tillväxten i år”, skrev Oxford Economics.

Bland enskilda större länder var utvecklingen i Tyskland en besvikelse. BNP var oförändrad jämfört med fjärde kvartalet i stället för en väntad uppgång med 0,2 procent. Spanien och Italien överraskade däremot tydligt positivt, +0,5 procent i båda länderna.

Flera av de större euroländerna rapporterade också preliminära inflationsdata för april på fredagen. Frankrike rapporterat att HIKP-inflationen oväntat steg till 6,9 procent, från 6,7 procent i mars (väntat 6,6). HIKP-inflationen steg även i Spanien i april, till 3,9 procent från 3,1 procent i mars, vilket dock var under väntade 4,1 procent.

I Tyskland sjönk KPI-inflationen preliminärt till 7,2 procent i april, från 7,4 procent i mars (väntat 7,3). HIKP-inflationen sjönk samtidigt från 7,8 till 7,6 procent (väntat 7,8).

Commerzbank noterade att lägre livsmedelspriser låg bakom den sjunkande inflationstakten i april, men ”det underliggande pristrycket förblev starkt, och kärninflationen var troligen stabil på 5,8 procent”.

I Sverige rapporterade SCB att detaljhandeln sjönk 1,6 procent i mars jämfört med i februari. På årsbasis var nedgången 11,6 procent jämfört med 9,6 procent i februari.

Gustav Helgesson, analytiker på Nordea, konstaterade att detaljhandeln nu har sjunkit på årsbasis elva månader i rad, och att försäljningsvolymerna är tillbaka på 2018 års nivå.

”Detaljhandelssektorn har varit under press under större delen av 2022 och vi räknar med att svagheten kommer att fortsätta under 2023 när köpkraften fortsätter att sjunka och högre räntor sätter press på hushållsfinanserna”, skrev han.

Apropå köpkraft rapporterade Medlingsinstitutet att löneökningarna i ekonomin som helhet uppgick till 2,9 procent i februari. Givet att KPI-inflationen samtidigt var 12,0 procent sjönk reallönerna därmed 9,1 procent i februari.

Ökningstakten för hushållsutlåningen sjönk också till 2,3 procent i mars, från 2,8 procent i februari. Bolånen ökade 2,8 procent i mars medan konsumtionslånen ökade 1,0 procent.

SCB:s finansmarknadsdata visade också att penningmängdstillväxten nu är negativ även för M3-måttet, -2,3 procent jämfört med mars 2022, efter +0,6 procent i februari. M1 sjönk samtidigt 9,1 procent, efter -5,5 procent i februari.

Svenska statsobligationsräntor sjönk 6-9 punkter på fredagen, tioårsräntan ner 9 punkter, till 2,30 procent, samtidigt som motsvarande tyska ränta sjönk lika mycket till 2,36 procent.

Euron tappade marginellt mot kronan, till 11:35, medan dollarn stärktes något till 10:31. EUR/USD visade små nettoförändringar med handel runt 1:10 vid svensk stängning.

Amerikanska statspappersräntor fortsatte uppåt, främst i kortare löptider, efter svensk stängning på torsdagen. På fredagen sjönk dock USA-räntorna tillbaka, i linje med sjunkande Europaräntor. Vid svensk stängning på fredagen noterades tvåårsräntan till 4,07 procent medan tioårsräntan noterade 3,46 procent, 3 punkter upp respektive 5 punkter ned jämfört med samma tid på torsdagen.

USA-data på fredagen visade bland annat att privatkonsumtionen var oförändrad i mars samtidigt som inkomsterna steg 0,3 procent (väntat -0,1 respektive +0,2 procent).

Inflationstakten enligt kärn-PCE-måttet sjönk samtidigt till 4,6 procent, från 4,7 procent i februari. Enligt prognosen väntades +4,5 procent, men att utfallet kunde bli högre varslades redan i torsdagen BNP-data för första kvartalet.

Arbetskraftskostnaderna steg 1,2 procent första kvartalet, efter +1,0 procent fjärde kvartalet, vilket var något över väntade 1,1 procent. Definitiva Michiganindex visade en uppgång till 63,5 från 62,0, i linje med det preliminära utfallet. Inflationsförväntningarna steg på såväl ett som fem års sikt.