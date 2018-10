Europaräntor upp, lite starkare dollar

Tisdagen är relativt datafattig. Tysk export sjönk oväntat i augusti men handelsöverskottet ökade i spåren av än större minskning i importen. Senare NFIB:s småföretagsindex i USA.

Italien står fortsatt i fokus med en uppgång i italienska räntor på 2-3 punkter på tisdagen, och den tioåriga statsobligationen på 3,61 procent. Spreaden mot Tyskland är därmed fortsatt över 300 punkter.

Denna spread har oroat marknaden och politikerna.

Enligt La Stampa överväger den italienska regeringen olika sätt att hantera en eventuellt ökad spread mellan italienska och tyska statsobligationer, där en "roadshow" från premiärminister Giuseppe Conte och ekonomiminister Giuseppe Tria hos investerare kan vara ett alternativ.

Fortsatt vidgade spreadar gör det dyrare för staten att låna framöver och kan i förlängningen även påverka bankernas kapitalbehov. Emissionerna hittills har haft god efterfrågan men nästa test kommer på torsdag.

En viktig hållpunkt framöver blir också kreditvärderingsinstitutens bedömning, där Standard and Poor's and Moody's kan komma att nedgradera i slutet av månaden. Om Italien hamnar under "investment grade" så kommer de inte längre att vara aktuella i ECB:s program för återinvesteringar.

"Vi har tidigare argumenterat för att marknadsreaktionen och grupptrycket sannolikt ska tvinga den italienska regeringen in i en mer återhållsam budgetbana, men den senaste tidens utveckling indikerar för oss att vi inte är där ännu", skrev Chiara Angeloni på Bank of America Merrill Lynch i en kommentar enligt Bloomberg News.

Ekonomiministern Giovanni Tria sade i parlamentet på tisdagen att målet med den italienska budgeten är att svara på medborgarnas oro och att tillväxtgapet mot övriga EU är oacceptabelt.

Ökad tillväxt är vägen till minskad skuldsättning i relation till BNP, och regeringens prognoser är "försiktiga" och kan komma att överträffas av verkligheten. Tonläget i Europa bör dock dämpas, tillade han.

Han upprepade även underskottsmålet på 2,4 procent av BNP för nästa år.

Den italienska regeringen har beskyllts för att ha alltför optimistiska tillväxtantaganden i budgeten, som ska lämnas in till EU för granskning den 15 oktober.