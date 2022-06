Europabörserna lyfter på bred front

Den tyska flygjätten Lufthansa ställer in totalt 3.100 flygningar under sommaren på grund av att en våg av coronaviruset orsakar personalbrist, rapporterar Bloomberg.

Lufthansa ställer in 2.200 flygningar, både inrikes och utrikes, under juli och augusti, meddelade bolaget på fredagen. Sedan tidigare har ytterligare 900 avgångar ställts in.

En ny våg av coronaviruset ställer till det med Lufthansas bemanning. Men de är långt ifrån ensamma om att ha problem på den europeiska flygmarknaden.

SAS-piloterna har varslat om stridsåtgärder i form av strejk från och med onsdag den 29 juni, vilket Di tidigare har rapporterat om.

Bland övriga flygbolag med stora problem just nu märks även British Airways vars check-in-personal på Heathrow har röstat igenom en strejk.