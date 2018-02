Europabörser: Fastigheter draglok

Parisbörsens CAC 40-index steg 1,3 procent. Flygplanstillverkaren Airbus som steg kraftigt under torsdagen på stark rapport fortsatte upp med 2,5 procent. Uppåt var det även för Danone som väntas vinna barnmatsmatchen mot konkurrenterna Nestle och Reckitt Benckiser i Kina. Försäljning av barnmat i Kina växte med 30 procent under det fjärde kvartalet för Danone. Aktien som backat 7 procent i år steg med närmare 2 procent under fredagen.