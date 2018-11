Euron försvagas efter svaga PMI-siffror, europeiska räntor sjunker

Euron försvagas mot dollarn efter några svaga tyska indikationer på fredagsförmiddagen. Europeiska statspappersräntor sjunker samtidigt, men förhållandevis måttligt.

Mer definitiva data över tysk BNP under tredje kvartalet bekräftade det preliminära utfallet på -0,2 procent jämfört med andra kvartalet. De underliggande komponenterna visade på något starkare investeringar och inhemsk konsumtion än väntat samtidigt som exporten gick sämre än väntat.

Ett oväntat svagt preliminärt utfall för tyska PMI i november kan dock resa vissa frågetecken om hur temporär nedgången under tredje kvartalet verkligen var. Även inköpschefsindex för euroområdet som helhet kom in under förväntan.

Capital Economics konstaterar i ett kundbrev att de svaga PMI-utfallen reser frågan om euroområdets ekonomi kommer att återhämta sig över huvud taget under fjärde kvartalet.