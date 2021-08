Eurocine Vaccine gjorde 6 Mkr i förlust

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Bolaget saknade intäkter under kvartalet (0) och resultatet per aktie uppgick till -0:77 kronor (-0:48). Under räkenskapsårets tredje kvartal gjordes en omvänd split 1:100 och nyckeltalen per aktie har räknats om med hänsyn till det.

Likvida medel vid periodens slut var 13,9 miljoner kronor (31,9).

Genom den emissionslikvid bolaget nyligen tillförts kommer Eurocines att förbereda starten av den första kliniska studien med bolagets vaccinkandidat mot klamydia, vilken planeras inledas under det fjärde kvartalet 2022, enligt vd Hans Arwidsson.

Parallellt med aktiviteterna inför den kliniska prövningen fortsätter bolaget affärsutvecklingsarbetet med förberedelse av potentiella partners för vaccinkandidaten mot klamydia. Dessutom pågår arbete med att identifiera, utvärdera och förhandla om ytterligare vaccinkandidater till portföljen, enligt Eurocines-vd:n.