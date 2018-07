Euro och SEK tar stöd från starka data

Bidrag till rörelserna kom från oväntat stark industriorderdata för maj från Tyskland; plus 2,6 procent jämfört med i april (väntat plus 1,1) och plus 4,4 procent jämfört med maj 2017.

Commerzbanksekonomen Ralph Solveen noterar i ett kundbrev att det nu äntligen kom lite goda nyheter igen från den tyska tillverkningsindustrin, den starka orderingången i maj "kompenserar åtminstone delvis för den senaste tidens nedgång".

"Dessa data stöder den allmänna bedömningen om att den senaste tidens svaga siffror från tillverkningsindustrin inte signalerar ett slut för uppsvinget. Snarare bör industriproduktionen stabiliseras de kommande månaderna", skriver han.

Ytterligare stöd för euroförstärkningen kan också eventuellt kopplas till signaler från vissa ECB-företrädare, som förmedlats av Bloomberg News. Enligt dessa uppgifter känner sig vissa beslutsfattare obekväma med att marknaden prisar in en första räntehöjning från ECB först i december 2019.

Enligt Bloomberg-källor ligger en räntehöjning i september eller oktober nästa år i korten, vilket också skulle vara i linje med ECB:s officiella kommunikation om att räntan ska lämna oförändrad åtminstone över sommaren 2019.

Marknadsaktörer påpekar dock för Reuters att handelsoro fortsätter att dominera marknaderna inför att de nya USA-sanktionerna mot Kina-import som träder i kraft i morgon, och vad som eventuellt kommer att bli nästa steg.

SCB kunde senare presentera förhållandevis positiva svenska produktionsdata för det svenska näringslivet i maj; totalt steg produktionen 4,0 procent jämfört med i maj 2017, över de plus 2,9 procent som väntades enligt SME Direkts prognosenkät.