Euris flaggar för kapitalbrist

Styrelsen för European Institute of Science, Euris, bedömer att det finns en risk att bolagets försäljning under 2018 inte kommer att öka tillräckligt snabbt så att bolagets likvida medel ska räcka för bolagets åtagande under fjärde kvartalet 2018.

Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande i anslutning till att årsredovisningen för 2017 presenteras.