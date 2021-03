EU vill stoppa vaccinexport – kritiseras av Sverige och Storbritannien

EU vill stoppa export av covid-vaccin under sex veckor.

Stockholmsbörsen går mot strömmen och Merkel backar om nedstängning under påsken efter massiv kritik

EU-kommissionen presenterade mitt på onsdagen sin ”exportmekanism” för export av covid-19-vaccin.

”Medan våra medlemsstater möter en tredje våg av pandemin och inte varje bolag levererar enligt kontrakt är EU den enda stora producent inom OECD som fortsätter att exportera vaccin i stor skala till ett dussintal länder”, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på onsdagen enligt ett pressmeddelande.

EU vill införa principer om ”ömsesidighet och proportionalitet” i den existerande tillståndsmekanismen.

Ömsesidigheten gäller om landet begränsar vaccinexport eller -råvaror antingen med lagar eller annat sätt. Proportionalitet gäller om mottagarlandet har en bättre situation än EU särskilt vad gäller smitta, vaccinationsgrad och tillgång till vaccin.

”Öppna vägar borde gå åt båda hållen”, säger EU-basen Ursula von der Leyen.

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren var redan i förväg kritisk till åtgärden.

”Vi behöver mer av kontakter och dialog i den här frågan, både med företagen som producerar och andra ledare runt om i världen, snarare än att trappa upp en konfrontation som kan leda till något slags handelskrig om vaccin”, sa han på tisdagen enligt nyhetsbyrån TT.

Hittills har EU godkänt 380 exportansökningar för totalt 43 miljoner doser till 33 länder, och bara sagt nej till export till Australien på grund av den väldigt låga smittan där.

En fjärdedel av exporten, 10,9 miljoner doser, har gått till Storbritannien, följt av Kanada på 6,6 miljoner och Japan på 5,4 miljoner doser, enligt onsdagens pressmeddelande.

EU:s krav på proportionalitet skulle slå främst mot Storbritannien, som ligger rejält före EU i vaccineringen. Där har 46 procent fått minst en spruta, mot 13 procent av EU-medborgarna, enligt Ourworldindata. Men bara 3,5 procent av britterna är fullt vaccinerade, mot 4 procent av EU:s befolkning. Däremot ligger både Kanada och Japan under EU-snittet.

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har under veckan uppmanat EU-länder att lägga in sitt veto mot EU-kommissionens förslag om ett exportförbud, uppger affärstidningen Financial Times. Han är orolig för att det leder till ökad vaccinprotektionism, och hejdar arbetet för att få ned smittan.

Samtidigt uppges Boris Johnson vara beredd att gå EU delvis till mötes. Han ”överväger” att dela på en viktig vacciningrediens, tillverkad hos Astra Zenecas holländska underleverantör Halix, som hittills bara har gått till Storbritannien.

Det uppger dagstidningen The Telegraph med bra källor i den konservativa regeringen. Boris Johnson har tidigare arbetat för tidningen, bland annat som EU-korrespondent.