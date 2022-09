EU:s energikrispaket klubbat – analytikern spår färre pristoppar

Paketet som snabbt godkändes av energiministrarna på fredag förmiddag innehåller ett frivilligt mål om att minska den totala elkonsumtionen med 10 procent och ett obligatoriskt mål om att minska elkonsumtionen med 5 procent under de tider på dygnet då priset är som högst. Dessutom kommer EU att kräva avgifter av olje- gas- och kolbolag, och införa ett tillfälligt intäktstak för elproducenter som inte använder gas på 180 euro per megawattimme.

På väg in till det extrainsatta mötet i Bryssel sa Khashayar Farmanbar att de pengar som Sverige plockar in under de nya reglerna ska gå tillbaka till svenska konsumenter och inte till konsumenter i andra delar av EU. Han sa också på att minskningen av elkonsumtionen väntas få en märkbar effekt på elpriset i Sverige.

”Energibesparingen innebär att man minskar eller kanske helt tar bort gasens påverkan på elpriset i Sverige och då hamnar vi på priser som motsvarar kanske förra höstens prisnivåer”, säger han.

Analytiker som Di pratar med är dock lite mer försiktiga i sina prognoser.

”Det kommer definitivt begränsa de allra värsta pristopparna, eller de kommer i alla fall bli färre”, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

För att komma ner till förra höstens nivåer skulle man dock behöva uppnå hela det frivilliga målet om en 10-procentig minskning, tillägger han.

Foto: Bixia

Samuel Ciszuk, energianalytiker på ELS Analysis, påpekar att prisutvecklingen fortsatt också kommer att påverkas av andra faktorer, såsom hur mycket det blåser, hur välfyllda de svenska vattenlagren är och hur kallt det blir.

Han menar att paketet skulle kunna leda till lägre priser ”i någon slags statistisk jämförelse”, men poängterar att det är för tidigt att med säkerhet dra sådana slutsatser.

Arne Bergvik, energistrateg på Sigholm Tech, tillägger att ambitionen med paketet delvis redan har prisats in på elmarknaden, där priserna nu är lägre än toppnoteringen i augusti.

”Sedan det interventionsarbetet påbörjades och förslagen började diskuteras så har priserna på energimarknaden gått tillbaka”, säger han.

Spotpriset på den nordiska elmarknaden Nordpol låg på fredagen på 2 kronor per kilowattimme, vilket kan jämföras med ett pris på över 4 kronor per kilowattimme den 26 augusti och ett pris på runt 1 krona per kilowattimme i september förra året.

Förslaget om ett intäktstak för elproducenter som inte använder gas på 180 euro per megawattimme är det som har varit mest kontroversiellt ur svensk synpunkt, men Khashayar Farmanbar säger att det är väldigt få svenska elproducenter som i dag kammar hem vinster på mer än motsvarande runt 100 euro per megawattimme.

”Det kan vara biogasen som ligger en bit över”, säger han.

Samuel Ciszuk säger att intäktstaket kan få oönskade effekter på marknaden, men konstaterar samtidigt att det ”förmodligen är nödvändigt för att ta oss igenom krisen”.

Tjeckiens energiminister Jozef Sikela. Foto: Olivier Matthys

Under mötet ska ministrarna också diskutera möjligheten att införa ett pristak för importerad naturgas, men något beslut om det väntas tidigast i mitten av oktober.

Tjeckiens energiminister Jozef Sikela betonar att det nu godkända paketet bara är ett första steg på vägen.

”Vi kan inte stanna här. Vi befinner oss i ett energikrig med Ryssland, vintern är på väg och vi måste agera nu”, säger han.

”Så jag förväntar mig att kommissionen presenterar ytterligare åtgärder så snart som möjligt, särskilt när det gäller hur vi ska minska gaspriset och hur vi kan tillhandahålla omedelbara lättnader för industrin.”