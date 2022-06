EU:s bojkott av rysk olja startar om sex månader

Det sade EU:s ministerråd i ett pressmeddelande på fredagen.

Ländernas EU-ambassadörer nådde överenskommelsen på torsdagen.

Tidsperioden räknas från publiceringen i EU:s officiella tidning, vilket väntas ske senare på fredagen.

Ett undantag från importstoppet finns för råolja via oljeledningar. Dock har Tyskland och Polen sagt att de inte kommer att utnyttja undantaget.

Bulgarien och Kroatien får tillfälliga undantag för rysk råolja via oljetankers och vakuumgasolja.

Därmed väntas importstoppet beröra 90 procent av rysk olja.

Utfasningen har börjat sedan länge i många EU-länder.

”Med dagens paket ökar vi begränsningarna för Kremls förmåga att finansiera kriget genom ytterligare ekonomiska sanktioner”, sade EU:s utrikeschef Josep Borrell i ett uttalande.

Bland övriga delar i det sjätte sanktionspaketet finns utestängning av tre ryska banker från betalningssystemet Swift: Rysslands största bank Sberbank, Credit Bank of Moscow, och Russian Agricultural Bank, samt Belarussian Bank for Development and Reconstruction.

Exportrestriktioner införs för varor och teknik för både civil och militär användning, däribland 80 kemikalier som kan användas för kemiska vapen.

Att tillhandahålla konsulttjänster förbjuds, som revision, PR och molntjänster.

Ryska medier som betraktas som propagandaredskap förbjuds. Dit hör Rossiya RTP, Russia 24 och TV Centre International.

Ytterligare individer sattes också upp på sanktionslistan och får därmed tillgångar frysta och inreseförbud. Bland annat gäller det personer iblandade i grymheter i Butja och Mariupol, skrev ministerrådet.