”Men vi är långt ifrån nöjda. Nu står vi inför en internationell expansion”, säger Per Svensson, grundare av bolaget som är Skånes Gasellvinnare i år.

Nesme Jari, uthyrare, och Elin Albertsson, operativ chef, går igenom ny lokal tillsammans med vd Per Svensson.

För bara några dagar sedan offentliggjorde Croisette att företaget öppnar ett kontor på Island. Det är det första landet utanför Sverige som fastighetsrådgivaren etablerar sig i.

”Även om Island är en liten marknad är det ett lagom första steg för oss. För det här är bara början, Croisette ska bli ett globalt företag”, säger bolagets grundare Per Svensson på ett så självklart sätt att det är svårt att inte tro på honom.

Trots att Per Svensson bara var 25 år när han grundade Croisette hade han arbetat i fastighetsbranschen i flera år. Han fascinerades över de stora och ofta komplicerade affärerna som ställer höga krav på alla inblandade. Men han såg också tydligt vad som kunde göras bättre.

”Affärerna har i flera år bara kommit till rådgivarna utan att de har behövt anstränga sig särskilt mycket. Det har gjort branschen mätt. Vår strategi är att vara proaktiva, kundvänliga och framför allt flexibla. Det handlar till exempel om att kunna ta betalt på en massa olika sätt.”

Croisettes kärnverksamhet är att erbjuda uthyrning av lokaler, värdering av fastigheter samt agera rådgivare kring fastighetsaffärer. Sedan har nya ben lagts till som förvaltning av fastigheter samt rekrytering och uthyrning av personal.

Bolaget grundades i Malmö där också huvudkontoret finns. Förutom att det är Per Svenssons hemstad såg han också en stor fördel i att etablera sig långt ifrån huvudstaden.

”Det finns ett väldigt Stockholmsfokus i vår bransch som inte är sunt. Med en närvaro i Malmö, och numera även i ytterligare fyra svenska städer, menar jag att vi är det enda företag i vår bransch som kan kalla oss rikstäckande.”

De nya kontoren finns i Göteborg, Uppsala, Halmstad samt just i Stockholm. Redan från början fokuserade bolaget på tillväxt vilket nu har lett till att man har utsetts till årets Gasellvinnare i Skåne. I år kommer Croisette att växa med runt 50 procent, enligt Per Svensson, men det långsiktiga målet är att växa med 100 procent årligen.

”Nyckeln för att lyckas med det är att bygga en företagskultur där alla medarbetare är inställda på att hitta nya affärer och även nya områden att växa på. Våra anställda ska helt enkelt vara påkopplade för att jaga och utmana.”

En strategi för att odla den här företagskulturen har varit att anställa många unga. Medelåldern på Croisette ligger strax under 30 år och Per Svensson har själv just fyllt 30.

”Vi vill fortsätta att växa organiskt och det bästa sättet att göra det på är att låta unga personer få mer ansvar och klättra i organisationen. Vi ser dessutom hur den här möjligheten till snabb utvecklingen hos oss har spritt sig vilket har gjort Croisette till en attraktiv arbetsgivare. Många söker sig hit och det är förstås positivt”, säger Per Svensson.

Han tycker att det roligaste med att vara företagare är att hitta duktiga människor, stötta dem och få dem att utvecklas. Samtidigt vill han inte tappa kontakten med kärnverksamheten utan är själv med som rådgivare i flera uppdrag, precis som andra chefer på Croisette.

”Det handlar om att hela tiden hänga med och förstå olika trender och svängningar i fastighetsbranschen. Då kan man inte sitta bredvid och titta på. Är man för långt ifrån verkligheten blir det konstigt att fatta beslut om den dagliga verksamheten.”

Croisettes starka tillväxt har påskyndats av att hela fastighetsbranschen kommer från flera urstarka år, drivet av en bra konjunktur och låga räntor. Inte ens pandemin verkar kunna rubba medvinden, men erfarenheten säger att svängningarna brukar vara stora i branschen. Per Svensson säger att han förstås är medveten om att det kan komma sämre tider och frågan är hur Croisette kommer att klara sig då.

”Vi har en styrka i att vara breda, det gör att vi kan flytta resurser till delar som går bra. Vår rådgivningsdel är den som är mest konjunkturkänslig men även i sämre tider brukar det göras fastighetsaffärer när bolag tvingas att sälja objekt. Just nu ser jag faktiskt inte ett scenario där vi inte kommer att ha något att göra. Tvärtom tror jag att vår kompetens kan bli ännu viktigare om marknaden blir mer skakig.”

Fulla av självförtroende ska Croisette alltså växa vidare. Nu är utmaningen att bygga en organisation för att växa utanför Sverige, där första steget, som sagt, nyligen är taget. Men med en målsättning om att bli en global fastighetsrådgivare kan förstås valet av Island som första utländska marknad tyckas lite märkligt.

”Visst, Island är ett litet land men där bor lika många människor som i Malmö. Men när vi etablerade oss här för fem år sedan var vi ganska ensamma och då var det också många som fnyste åt oss”, säger Per Svensson.

”Sedan är nog resan sig ganska lik, vilket land man än etablerar sig i. För oss kommer det att bli en fantastisk träning på Island inför det som komma skall. För Croisette ska ut i världen, det är vi säkra på.”

Croisette Ort: Malmö Ägare: Per Svensson (51 procent), Erik Selin (24,5 procent) och Jacob Karlsson (24,5 procent). Tillväxt 2016–2019: 781 procent. Omsättning 2019: 41 Mkr. Resultat efter finansnetto 2019: 11 Mkr. Antal anställda 2019: 32.