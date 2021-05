Ericsson och Nokia förlikas – en fråga fortsatt obesvarad

På onsdagsmorgonen offentliggjorde Ericsson ERIC B +0,71% Dagens utveckling att bolaget förlikats med Nokia NOKIA SEK -0,02% Dagens utveckling , och går med på att betala 800 Mkr till den finländska konkurrenten. Det officiella skälet är ”påstådda skadeståndsanspråk”.

Ericsson bekräftar att förlikningen ”hänför sig till omständigheter” som omfattas av uppgörelsen med USA:s justitiedepartement DoJ och finansinspektionen SEC i december 2019.

Då medgav Ericsson, efter att ha utretts i flera år, att den svenska telekomkoncernen i ett stort antal länder överträtt den amerikanska antikorruptionslagstiftningen FCPA.

I ett fall, i Djibouti, erkände Ericsson faktiskt mutbrott.

Den händelsen är en av tre delar i den utredning som Riksenheten mot korruption fortfarande bedriver.

Förlikningsbeloppet ska betalas i delbetalningar under de tre kommande åren, men belastar vinsten före skatt, av- och nedskrivningar redan under det innevarande andra kvartalet.

Beloppet kommer att redovisas under segmentet Emerging Business and Other.

Varken Ericsson eller Nokia ger några kommentarer om uppgörelsen utöver Ericssons pressmeddelande.

En obesvarad fråga är om förlikningen är ett resultat av att Nokia hotat Ericsson med en stämning för att ha gått miste om de affärer Ericsson tagit med otillåtna medel, eller om de amerikanska myndigheterna krävde att Ericsson skulle kompensera sina konkurrenter.

”Det jag kan säga är att det är inget annat företag hittills som vi har haft några sådana diskussioner med, det är ingen som har kommit fram med några sådana här anspråk”, säger Ericssons presschef Peter Olofsson till Dagens industri.