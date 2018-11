Erdogan: Ordern kom från högsta nivå

En anonym turkisk källa har tidigare sagt samma sak till The Washington Post.

Teorin är den senaste i raden av spektakulära och makabra uppgifter som rapporterats – ofta med hjälp av anonyma turkiska källor – om Jamal Khashoggi, som försvann när han den 2 oktober gick in på det saudiska konsulatet i Istanbul.

Efter att i flera veckor ha nekat till kännedom om vad som hänt påstod Saudiarabien att Khashoggi, som levde i exil i USA sedan 2017, dödats i ett slagsmål inne på konsulatet. I nästa version sade saudierna att det tycks röra sig om ett planerat mord.

Den turkiske chefsåklagaren Irfan Fidan hävdar att den 59-årige journalisten ströps till döds strax efter att ha gått in på konsulatet. Jamal Khashoggis fästmö Hatice Cengiz, som väntade utanför när han gick in, kommenterar misstankarna – också hon i en opinionstext i The Washington Post.

”Så barbariskt och hänsynslöst. Vilket brott begick han för att de skulle göra så mot honom? Vilken anledning hade de för att mörda honom så brutalt? Det finns ingen förklaring till hatet”, skriver hon.

Hatice Cengiz anser att det nu är upp till det internationella samfundet att ställa de ansvariga inför rätta.