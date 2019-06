EQT:s läkemedelsbolag miljardköper – ska göra nyemission

”Trimb kompletterar Karo Pharma väl, både vad gäller geografisk närvaro, försäljningskanaler och produktutbud. Jag ser fram emot att fortsätta denna resa i ett sammanslaget bolag”, kommenterar Christoffer Lorenzen som tillträder som Karo Pharmas nya vd per 1 juli 2019.

Målet är att uppnå årliga synergier om 50 Mkr när de är fullt realiserade 2021. För att dessa synergier ska kunna uppnås tillkommer uppskattade integrationskostnader om totalt cirka 30–40 Mkr som kommer att belasta resultatet under perioden 2019 och 2020. Transaktionen förväntas ha en positiv påverkan på Karo Pharmas justerade vinst per aktie under 2020 när synergierna börjar realiseras.