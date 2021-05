EQT:s stora bussköp hotas – storägare vill stoppa affären

EQT:s planerade förvärv av de amerikanska bolagen First Student och First Transit har stött på patrull. Det säljande bolagets största aktieägare hotar med rättsliga åtgärder om inte affären fördröjs, stoppas eller omförhandlas, rapporterar Financial Times.

I slutet av april meddelade EQT EQT -0,07% Dagens utveckling att bolagets fond Infrastucture skulle köpa First Student och First Transit för totalt 4,6 miljarder dollar, motsvarande 39 miljarder kronor, från Londonnoterade First Group. First Student och First Transit sysslar med transporttjänster för skola och offentlig sektor och är First Groups mest lönsamma division, enligt Financial Times.

Men det har fått First Groups största ägare, New York-baserade Coast Capital att gå i taket. De anser att priset är alldeles för lågt och att tajmingen med anledning av coronapandemin är usel. De kräver att torsdagens omröstning bland aktieägarna skjuts upp 60 dagar för att det det ska kunna göras en oberoende värdering.

Coast Capital, som äger 14 procent av aktierna i First Group, har även fått stöd den näst största ägaren Schroders och ett flertal mindre aktieägare. Fler än 50 procent av rösterna krävs för att transaktionen ska genomföras, enligt Financial Times.

Coast Capital hotar att ta till rättsliga åtgärder för att få tillbaka eventuella förluster som bolaget anser sig riskera i samband med försäljningen.

När affären presenterades rasade First Groups aktie med drygt 16 procent under veckan som följde. Aktien har sedan motståndet mot affären blivit känt återhämtat sig en del men handlas alltjämt 6 procent lägre än innan affären presenterades.