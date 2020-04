EQT-profiler gör Youtube-kanal – ska locka unga tjejer till it

”Vi gör inte det här för vår egen skull utan för att få fler kvinnor i industrin och väcka intresse. Vi vill sälja in idén att kunskap kan ge ett jättekul arbetsliv”, säger Elin Bäcklund.

Hon hamnade nyligen på affärstidningen Forbes lista ”30 under 30” för unga talanger i kategorin framtidens ledare inom finansindustrin. Till vardags jobbar hon på riskkapitalbolaget EQT tillsammans med Andjela Kusmuk som gjort sig ett namn i teknikkretsar bland annat på Amazon Web Services och tidigare som framgångsrik gamer. Tillsammans förser de riskkapitalbolagets investerare med tekniska lösningar i deras arbete.

Andjela Kusmuk pekar på en undersökning från analysfirman Insight Intelligence för ett par år sedan som visade att två av tre kvinnor i åldrarna 16 till 30 år trodde att it inte passar deras personlighet. Nästan lika stor andel av de 1.000 tillfrågade kände inte till itechnitiativ som Womenengineer, Women in Tech eller Tjejer kodar. 80 procent svarade dessutom nej på frågan om de hade någon förebild inom it.