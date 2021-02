Epidemiologen släpper bok om coronaåret: ”Finns inget facit”

Epidemiologen Emma Frans har valt en förklarande roll under pandemin och är mycket kritisk till forskarkollegor som tidigt uttryckte tvärsäkra åsikter om den svenska strategin: ”Jag är inte intresserad för det finns inget facit.”

Det började som ett nyårslöfte att skriva ner snurrande tankar på kvällen. Föga visste Emma Frans i januari 2020 hur vältajmat det löftet var. Innan månaden var slut satt hon i SVT och pratade för första gången om det nya coronaviruset som upptäckts i Kina. Innan året var slut hade hon gått från hyfsat välkänd vetenskapsjournalist till en av de mest uppmärksammade experterna i samtliga stora tv-kanaler och dagstidningar.

Att omvandla anteckningarna till en bok kändes både självklart och roligt.

”Jag hade redan bestämt mig för att min nästa bok skulle innehålla jättemycket exempel från coronaåret om hur svårt det är att veta vad som är sant och vilka problem som uppstår i symbiosen mellan forskare och medier. Under det här året såg jag hela tiden hur dessa problem uppstod”, säger Emma Frans.

Boken heter ”Alla tvättar händerna - min berättelse från året då alla skyllde på varandra”. Det är Emma Frans hittills mest personliga bok, där hon öppet reflekterar över hur all uppmärksamhet som hon får påverkar hur hon bemöts, hur en kvinna spottar på henne mitt under en pandemi som kräver social distansering, hur en kollega tar illa upp av att hon inte vill kramas, och hur hon själv tappar omdömet och går på en väns fest under hösten.

”Jag håller på med folkbildning, men jag tror att man behöver använda olika grepp för att nå ut. Tidigare har jag använt mig av humor och i den här boken är det min personliga berättelse. Jag hoppas att folk känner igen sig i hur man under året går från att ta illa upp första gången någon inte vill skaka hand, till att själv rygga tillbaka när någon vill omfamna en. Och att man ser andra personer bete sig oansvarigt, sedan gör man själv ett misstag.”

Emma Frans, epidemiolog, författare och vetenskapsjournalist. Foto: Alexandra Bengtsson

Men boken är också en skildring inifrån tv-studiorna om de frågor som ställs av journalister och tittare, och den polarisering som uppstår i flocken av experter. Bland annat kring Folkhälsomyndigheten och regeringens strategi för att minska smittspridningen, som fick hård kritik av bland annat de 22 forskare som bildat Vetenskapsforum covid-19. Men även bland alla ”hobbyepidemiologer”.

”Själva pandemiåret har satt fokus på folkhälsan, men det har också varit svårt att kommunicera om vetenskap och hur många aspekter som spelar in när man gör en strategi, att man väger olika risker mot varandra. När alla kan dela grafer med varandra på nätet blir det för mycket information och åsikter, och det blir väldigt svårt att förstå, sålla och få ihop det som Kina gör med det som pågår i Sverige”, säger Emma Frans.

Hon har reagerat starkt på trycket från media och följare i sociala medier att hon ska ha åsikter om strategin och i stort sett välja sida.

”Forskare har blivit indelade i olika lag där man antingen tillhör Team Folkhälsomyndigheten eller De 22. Jag är inte intresserad för det finns inget facit. Efter ett år tycker jag fortfarande det är väldigt oklart varför det har gått bra i vissa länder och sämre i andra. Jag vill vara personen som berättar vad vi vet, men det har varit svårt. Vi lever i en värld som hela tiden tvingar oss att tycka något.”

Hon är i boken uppenbart förvånad och kritisk till att så många forskare tidigt gjorde tydliga ställningstaganden för och emot.

”Forskare brukar vänta med att uttala sig tills man har säkra data på sin sida, vi är fostrade till det och vi har det förhållningssättet just för att våra åsikter inte ska styra våra slutsatser. För att något ska vara evidensbaserat krävs flera forskningsstudier. Men andra människor anser att man måste ta ställning tidigt, att man har det ansvaret som offentlig person, annars är man feg. Där uppstår det en konflikt för mig.”

Emma Frans jämför strategidebatten bland annat med Palmemordet och Estoniakatastrofen, två händelser som har blivit nationella trauman och av en slump också aktualiserades igen under 2020.

Emma Frans, epidemiolog, författare och vetenskapsjournalist. Foto: Alexandra Bengtsson

Kommer den svenska coronastrategin att bli ett nytt svenskt trauma?

”Det är svårt att veta hur stort traumat blir på sikt, men ett varigt sår blir det nog. Folk som tror att det finns ett definitivt svar kommer att bli besvikna, för det blir svårt att hitta enskilda syndabockar. De problem som vi har sett handlar ju om strukturella saker inom äldreomsorg, sjukvård och beredskap. Sedan har vi ju ett lagsystem som innebär att regeringen inte kan tvinga folk att stanna hemma och det kommer vi kanske att vilja ha även framöver.”

Emma Frans kommer att fortsätta med sin folkbildande och berättande roll under pandemin, men har också påbörjat ett forskningsprojekt på Karolinska institutet kring hur pandemin påverkar vår psykiska hälsa.

Hur har den påverkat din egen psykiska hälsa?

”Det har varit ett tufft år, samtidigt har jag lärt mig mycket om mig själv. Jag har stressat mindre och rest mindre, och kunnat promenera lugnt till skolan med min son varje morgon. Jag ser verkligen fram emot när allt öppnar upp igen, för då får jag det här smörgåsbordet där jag kan välja vad jag vill behålla och inte. Jag kommer inte att boka upp mig lika mycket utan resa mindre och ha mer tid med familjen.”

Emma Frans Gör: Epidemiolog, författare och vetenskapsjournalist. Ålder: 39 år. Bor: Uppsala. Familj: Man och två barn. Utmärkelser i urval: Stora journalistpriset för Årets röst 2017, Årets folkbildare 2017, Guldörat för Årets radioprogram 2020. Föräras den 28 januari H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band ”för betydelsefulla insatser för att sprida kunskap om vetenskap och forskning”. Aktuell med: Boken ”Alla tvättar händerna - min dagbok från året då alla skyllde på varandra” (Volante) som släpps den 10 februari.