Eolus Vind köper vindkraftsprojekt i Sundsvall och Timrå

Det framgår av ett pressmeddelande i fredags då Stockholmsbörsen var stängt för midsommarfirande.

Hydro Rein och Eolus kommer att äga vardera 49 respektive 51 procent av projekt Stor-Skälsjön. Eolus och Hydro Rein har enats om att avyttra en majoritet av aktierna i projektet och försäljningsprocessen kommer att påbörjas under sommaren. Kontrakt med leverantörer kommer att tecknas under hösten 2021 och driftsättning beräknas ske under andra halvan av 2023.

Köpeskillingen för projekträttigheterna uppgår till 17 miljon euro och Enercon kommer också att kompenseras för entreprenadarbeten som redan utförts.