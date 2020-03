Entreprenören Johan Staël von Holstein: ”Jag har corona”

Johan Staël Von Holstein drabbades av smittan under en resa till London med tre kolleger i förra veckan.

”Jag har fått tillbaka lite energi, men har fortfarande ont i kroppen och en grym hosta.”

Vad har du fått för respons på ditt inlägg på Facebook?

”Jag har fått en enorm respons, många som har tackat mig för att jag har berättat. Väldigt många är oroliga, det är ett sånt otroligt fokus på de som dör och inte att 89-90 procent får en influensa och sen blir bra igen. Det är naturligtvis fruktansvärt med alla som dör men det är inte the end of the world.”