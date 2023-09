Enquests resultat och intäkter sjönk första halvåret

Intäkterna sjönk till 739 miljoner dollar (944). Lägre oljepriser och minskad produktion uppges ha bidragit till de lägre intäkterna och det lägre resultatet.

Resultatet efter skatt blev -21,2 miljoner dollar (204).

Produktionsutfallet för halvåret sjönk till 45.480 fat per dag (49.726). Enquest ENQ -12,87% Dagens utveckling spår fortsatt en produktion om 42.000-46.000 fat oljeekvivalenter i snitt per dag under 2023.

Capex för innevarande år spås fortsatt uppgå till 160 miljoner dollar. Även ett antal andra finansiella guidningar upprepas.

Vid halvårsskiftet uppgick Enquests nettoskuld till 592 miljoner dollar, jämfört med 717 miljoner vid årsskiftet.

Oljebolaget meddelade tidigare på tisdagsmorgonen sin avsikt att ansöka om avnotering av aktien från Stockholmsbörsen och att fortsätta vara noterade på Londonbörsen.