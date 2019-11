Enkät: Privatsparare negativa på kort sikt

Samtidigt har många sparare fortsatt att köpa guld, via certifikat och börshandlade fonder (så kallade ETF:er). Handeln i guldcertifikat har enligt Nordnet ökat med flera hundra procent i år, vilket skvallrar om en oro över den världsekonomiska utvecklingen på ännu längre sikt. Guldpriset har stigit kraftigt under året som gått: på tolv månader har priset stigit nära 20 procent och ett uns kostar numera cirka 1.458 dollar, trots en viss avmattning under hösten.