Enighet om skärpt vapenlag i USA: "Mycket ovanligt"

Uvalde var långt ifrån den första masskjutningen i USA. Tidigare krav på striktare vapenlagar har inte hörsammats, men när 19 barn och två lärare dödades i attacken i småstaden i Texas i maj tycks någonting ha hänt.

I lördags demonstrerade tiotusentals frustrerade amerikaner mot vapenlagarna.

”Den här gången är annorlunda”, sade David Hogg, som startat föreningen ”March for our Lives” och som själv är överlevare från skolskjutningen i Parkland i Florida 2018, under en manifestation.

”Vår fiende är inte vänstern eller högern. Vår gemensamma fiende är vapenvåldet”, sade han i sitt tal där han gick hårt åt USA:s politiker och uppmanade folket att rösta bort dem.

Politikerna har känt pressen.

Dagen efter lade tio demokrater och tio republikaner i senaten tillsammans fram punkter om skärpningar av vapenlagen de kommit överens att samarbeta om.

”Det är mycket ovanligt och speciellt. Den här frågan har varit väldigt splittrande tidigare”, säger Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier på Uppsala universitet.

TT: Det har skett många masskjutningar i USA utan att något hänt. Varför sker det här nu?

”Man tyckte väl att det som hände i Uvalde var så fruktansvärt att man måste försöka göra någonting. Till slut hittade Demokraterna några personer på den republikanska sidan som var villiga att tala om detta.”

Förslagen är långt ifrån så skarpa som Demokraterna vill ha dem, men anses vara ”ett viktigt steg i rätt riktning”, som president Joe Biden kommenterar beslutet.

Överenskommelsen innehåller inga detaljer, men man lyfter bland annat en begränsning av vapentillgången för personer som utsatt en partner för våld och en grundligare bakgrundskontroll vid vapenköp för personer mellan 18 och 21.

Huruvida en sådan skärpning hade hindrat gärningsmannen i Uvalde går inte att säga, men enligt polisen köpte han det vapen han använde i skjutningen dagen efter det att han fyllde 18 år.

Överenskommelsen ska nu kokas ned till ett lagförslag. Demokraterna vill att det ska gå fort, för att inte den våg av engagemang som väckts efter de senaste skjutningarna ska avta.

Vid årsskiftet var 52 procent av USA:s befolkning för en skärpning av vapenlagarna i landet, enligt en Gallupundersökning. Enligt flera senare mätningar, bland annat en från Politico som gjordes direkt efter Uvalde, har siffran klättrat till nära 60 procent.

Demokraterna siktar på att ha ett färdigt lagförslag innan kongressen tar semester om två veckor, uppger källor för CNN, för att de republikaner som stödjer lagen inte ska hinna få kalla fötter under ledigheten.

Republikanernas stöd är avgörande. De tio som skrivit under överenskommelsen ger med samtliga demokratiska röster de 60 som krävs för att lagen ska gå genom kongressen.

TT: Hur stor är sannolikheten för att det här går genom senaten?

”Vi vet inte vad det är för paket än, så det jag kan inte säga. Men av de saker som har nämnts och diskuterats så kanske något av det går igenom, det är inte helt osannolikt”, säger Dag Blanck.