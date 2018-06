Engelska Skolans storägare säljer

Priset i affären var 67 kronor per aktie och hela affären var därmed värd cirka 469 miljoner kronor. Engelska Skolan stängde på 70 kronor på torsdagen.

Den sålda posten motsvarar drygt 17 procent av aktierna i skolbolaget.

Genom försäljningen minskar Bock Capitals innehav från 49,7 procent till 32,2 procent.

Paradigm Capital Value Fund grundades 2007 och institutionen är baserad i München, Tyskland.

"Fonden följer en dedikerad "value investing"-strategi influerad av Graham och Dodd under ordförandeskap av Professor Bruce C N Greenwald. Fonden har ett långsiktigt fokus utan tidsbegränsningar på dess investeringar", heter det i pressmeddelandet.