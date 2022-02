Engångskostnader tyngde Compare-IT

Compare-IT, ett så kallat proptech-bolag inom digitalisering av fastigheter och boenden, hade en nettoomsättning på 0,5 miljoner kronor under det fjärde kvartalet, och ett ebitda-resultat om -2,2 miljoner kronor. Resultat efter skatt blev -2,8 miljoner kronor.

Kvartalet präglades av kostnader av engångskaraktär på cirka en halv miljon kronor och kostnader som inte har periodiserats under året utan tagits under kvartalet.

”Digitaliseringen av fastighetsbranschen har tagit fart och vi rider på den vågen. Under 2021 prognostiserades att 66.000 nya bostäder påbörjades och detta beräknas öka under 2022, främst bostadsrätter och småhus. Detta gagnar vårt erbjudande och smarta hem beräknas fortsatt växa cirka 10 procent CAGR 2022 – 2026 med en hushållspenetration på 62,5 procent under 2026, en fördubbling mot i dag”, skriver Henrik Jarl, vd för Compare-IT.

Bolaget förvärvade i slutat av december 2021 Ourliving, vilket inte påverkade fjärde kvartalets räkenskaper.