Endomines lönsamhet förbättrades under senaste kvartalet

Pampalo-verksamhetens lönsamhet förbättrades under sexmånadersperioden, uppger bolaget och anger att Pampalo-verksamhetens ebitda under det första kvartalet 2022 uppgick till -5,7 miljoner kronor och till +7,7 miljoner kronor under andra kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till 59,1 miljoner kronor (0) under det första halvåret.

Kassaflödet var 24,1 miljoner kronor (16,5).

uppskattar att produktionen under andra halvåret kommer att vara 30-70 procent högre än produktionen under första halvåret 2022.

För de första sex månaderna 2022 hade bolaget en guldproduktion på drygt 108 kg.

Det beräknas att produktionsupptrappningen kommer att fortsätta i Pampalo och malmproduktionen från det östra dagbrottet kommer att öka produktionsvolymerna med 10–20 procent, vilket bolaget meddelat om tidigare.

Ingen guldproduktion kommer att realiseras från Friday-gruvan under andra halvåret 2022.

Vidare uppger Endomines att det under det tredje kvartalet i år kommer påbörja den andra fasen av ett underjordiskt kärnborrningsprogram om totalt 4.000 meter vid Pampalo-gruvan inriktad på fördjupning av fyndigheten. Under tredje kvartalet planerar bolaget också att inleda ett betydande borrningsprogram för ytprospektering vid Karelska Guldlinjen, heter det.

Programmet kommer att koncentreras kring områdena Pampalonlammit, Pampalo och Rämepuro och på utvalda regionala prospekteringsmål i områdena Korvilansuo och Kartitsa.