De som hade hoppats på en rad klimatpositiva förslag i samband med att regeringen presenterade sin budget på tisdagen blev sannolikt besvikna.

En rad åtgärder kommer att öka utsläppen från transportsektorn rejält de kommande åren: reduktionsplikten sänks till EU:s lägstanivå 2024, klimatbonusen för ladd- och gasbilar slopas i princip över en natt, reseavdraget höjer ersättningen till bensin- och dieselbilister – men inte till de som kör på el, skatten sänks på fossila drivmedel och slutligen flyttas pengar från järnväg till just biltrafik.

Oavsett politiskt hemvist så är det uppenbara resultatet av budgeten att klimatmålet att sänka utsläppen från transportsektorn med 70 procent kommer att bli omöjligt att nå, enligt samtliga som Dagens industri pratat med.

”Som helhet är vi kritiska att man säger att man ska klara klimatmålen. Jag kan inte se hur man genom denna budget ska kunna det”, säger Mattias Bergman, vd på Mobility Sweden och fortsätter med att kommentera slopandet av klimatbonusen för laddbara bilar:

”Man verkar tro att kostnaden att köra en elbil är så låg så det kompenserar det högre inköpspriset men så är det ju inte. Plånboken kommer att avgöra, och då spelar det ingen roll att man bygger laddinfrastruktur.”

Han får medhåll av Tommy Letzén, vd på Motorbranschens riksförbund:

”Det här skapar frågetecken kring framtidens hållbara mobilitet. Vi har ju som bransch förberett oss och har produkterna att lösa detta. Alla de här delarna pekar inte i den riktningen”, säger han.

Jens Forsmark, sakkunnig inom hållbara transporter på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen menar att budgeten minskar de incitament som finns för att ställa om vårt resande. Det blir mindre attraktivt att köpa en elbil när klimatbonusen på upp till 70.000 kronor inte längre kan räknas in i kalkylen. Samtidigt väljer regeringen att skära ned på järnvägsunderhållet, avisera sänkt reduktionsplikt för drivmedlen, skrota det reformerade reseavdraget och istället gör det ännu mer förmånligt att åka bensin- och dieselbil, genom höjda ersättningsnivåer och sänkt skatt.

”Vi kan inte annat än att beklaga djupt. Det här är rakt av destruktivt för omställningen”, säger Jens Forsmark, sakkunnig inom hållbara transporter på Naturskyddsföreningen.

Han är förvånad över att den nya regeringen ändå säger sig behålla målsättningen att sänka utsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030.

”Det är en jätteintressant retorik att behålla målsättningarna men ta bort styrmedlen. Vi kan inte annat än att förvånat se på. Hur ska de lösa det här?”

Daniel Helldén, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet, hade inte räknat med något större miljöfrieri i budgeten men är ändå förvånad.

”Jag förstod att de skulle ge sig på klimatområdet, men en sån veritabel slakt som de gjort är hårresande. Allt det arbete som gjorts för att ställa om transportsektorn är helt nödvändiga för att klara målen. Tar man bort reseavdraget, klimatbonusen och reduktionsplikten så finns det ju inget kvar”, säger han.

Maria Stenström, vd på 2030-sekretariatet. Foto: Malin_Jochumsen

2030-sekretariatet, som bildades just för att stötta omställningen av den svenska transportsektorn. Tillsammans med ett 60-tal partners, däribland Scania, Ford, OKQ8, Vattenfall och Rise, har det som ambition att driva politiker och företag mot det så kallade 2030-målet. Vd Maria Stenström är förvånad över flera av punkterna i regeringens budget.

”Att riva upp beslut det funnits stor enighet kring utan dialog. Det känns lite odemokratiskt helt enkelt. Och ologiskt”, säger hon och fortsätter:

”Att kasta om beslut med sånt här kort varsel skapar inte det förtroendeklimat som måste till. Det är ett gemensamt arbete mellan en massa aktörer. Det här skapar bara osäkerhet.”

Tycker du inte att det rådande ekonomiska klimatet ursäktar en del av de prioriteringar som regeringen gjort i budgeten?

”Nej, det tycker jag inte. Reseavdraget innehåller över 2 miljarder i skattefusk. Löser vi inte klimatproblemet kommer vi ha gigantiska kostnader där framme. De måste vi ha med i beräkningarna. Att subventionera och öka fossilanvändning nu och få det dyrt och sämre sen. Det är inte ansvarsfull politik.”

Även riksförbundet M Sverige är kritiska mot de plötsliga förändringarna inom området.

”På mycket kort tid har regeringen både tappat förtroendet från dem som hoppats på billigare bensin eller diesel, eftersom man bara gjorde en symbolisk skattejustering, men också från dem som höjt tempot i omställningen genom investeringar i dyr ny teknik. Med indragen klimatbonus och slopad reduktionsplikt är det svårt att förstå var regeringens klimatpolitiska ambition har tagit vägen”, kommenterar Carl-Erik Stjernvall, sakkunnig i teknik & hållbarhet, regeringens budget.

Cecilia Routledge, globalt ansvarig för e-mobilitet på laddningsbolaget Ctek. Foto: Ctek

Flera av de som Di pratat med är positiva till de satsningar som görs på laddinfrastruktur under mandatperioden. Nästa år handlar det om 400 miljoner kronor som kan sökas genom det så kallade Klimatklivet, ett statligt investeringsstöd 2024 och 2025 satsas 500 miljoner kronor per år. Men frågan är om det är tillräckligt för att driva omställningen. Enligt en opinionsundersökning som laddbolaget Ctek låtit göra så anges just klimatbonusen som ett huvudskäl till att välja laddbart för en tredjedel av de tillfrågade.

”Man får hoppas att det finns incitament bland unga att ändå satsa på en laddbar bil för man är medveten om den minskade klimatpåverkan”, säger Cecilia Routledge, globalt ansvarig för e-mobilitet på bolaget.

