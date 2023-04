En tidsresa på anrikt campus: ”Besökare blir hänförda”

Trinity College ligger i centrala Dublin. Dess stora entré vetter mot en hårt trafikerad trevägskorsning. På vardera sida om träporten står statyer av två alumner som läste här på 1700-talet – författaren Oliver Goldsmith och konservatismens grundare Edmund Burke.

Väl innanför porten är vägljud och storstadsstress ett minne blott. I stället tornar akademins tysta, eftertänksamma värld upp på universitetets 47 hektar stora campus. Det är nästan lika stort som fyra Liseberg. Här har studenter undervisats sedan 1592.

”Många besökare blir hänförda av ‘the front square’, huvudtorget som möter en direkt innanför entrén”, säger Anne-Marie Diffley, chef för besöksverksamheten på Trinity College.

Anne-Marie Diffley har varit chef för besöksnäringen på Trinity College sedan 1992. Foto: Privat

Mitt på torget står ett ståtligt klocktorn, längs med samtliga sidor löper pampiga 1700-talsbyggnader. Människor rör sig i klungor över hela området, många med en ryggsäck slängd över axeln. Men det är inte universitetets studenter som utgör majoriteten av folkmassan. Det är turister.

”Varje år får vi besök av ungefär två miljoner människor”, säger Anne-Marie Diffley.

Det är fler besökare än vad Sveriges tolv kungliga slott sammanlagt välkomnade under hela 2019.

”Nästan alla turister i Dublin besöker ölbryggeriet Guinness förråd, vår utställning Book of Kells och någon av stadens katedraler. De är de tre självklara punkterna på ‘att-göra-listan’”, säger Anne-Marie Diffley.

Trinity College Dublin Universitetet grundades av drottning Elizabeth I år 1592 med målet att ”civilisera irländarna”. Studenter kan studera en rad olika ämnen – allt från medicin till teater – uppdelade i tre fakulteter och totalt 23 institutioner. I ämnena juridik, litteratur och humaniora är lärosätet särskilt väl ansett. 2021 blev universitetet utsett till det mest internationella i EU. Över 30 procent av dess studenter kommer från andra länder än Irland.

Att ett universitet blir till turistattraktion är inte en självklarhet. Anne-Marie Diffley tror att Trinitys centrala läge har spelat en stor roll för dess popularitet.

”Det är unikt att ett lärosäte är en del av en stad på detta sätt. Vi har länge haft våra portar öppna, många människor promenerar genom campus bara för att ta sig från ena sidan stan till den andra.”

Men det finns fler pärlor som lockar besökare, enligt Anne-Marie Diffley.

”Över 150 filmer och serier har spelats in på området. Till exempel var Russell Crowe här i höstas och filmade 'The Pope's Exorcist', som precis haft premiär. Då skulle det gamla biblioteket gestalta Vatikanstaten. Det har blivit en viktig inkomstkälla för universitetet att tillåta inspelning på campus.”

I mitten av huvudtorget står klocktornet Campanile. Tornet stod färdigt 1853 och har blivit en av universitetets mest ikoniska landmärke. Foto: Antti Viitala

Universitetet figurerar också i den irländska författaren Sally Rooneys bästsäljande roman Normala människor. Den handlar en snårig relation mellan Marianne och Connell, två unga irländare från olika socioekonomiska klasser som båda studerar på Trinity. Boken har utnämnts till en av 2010-talets bästa av brittiska The Guardian och amerikanska Entertainment Weekly.

”Jag tror att många unga människor fått upp ögonen för Trinity genom Sally Rooney, men också sociala medier. Det är ett väldigt fotovänligt campus”, säger Anne-Marie Diffley.

Till höger om huvudtorget ligger universitetets gamla bibliotek. Utanför är det smockfullt med människor. Två olika köer sträcker sig långa utanför glasdörrarna.

”Om ni har biljetter till 14.00, ställ er till vänster om dörrarna. Om ni har biljetter till 14.30, håll till höger”, ropar en kvinna iklädd en reflexväst med ”Security” skrivet över ryggen.

Köerna leder fram till utställningen om the Book of Kells, en 1200 år gammal bok innehållande de fyra evangelierna. Som en del av utställningen får besökare även kliva in i det pampiga gamla biblioteket ”the long room”, långa rummet. Utställningen rankas högt på i princip varenda lista över Dublins bästa turistattraktioner och varje år löser fler än en halv miljon besökare entrébiljett.

The Book of Kells En avskrift av de fyra evangelierna på latin. Boken skapades runt år 800 av irländska munkar. Den utmärker sig genom sin rika utsmyckning. Alla sidor, förutom två, har färgrika illustrationer som utsmyckar texten. Sedan 1661 är boken i Trinity Colleges ägo, bortsett från korta perioder då den lånats ut till andra bibliotek och museum. Boken har visats för befolkningen sedan 1800-talet.

Finns det risk att studenterna påverkas negativt av mängden besökare?

”Den akademiska verksamheten går alltid först. Högsäsongen för turism ligger tacksamt nog på sommaren, då vi inte bedriver så mycket undervisning här”, säger Anne-Marie Diffley.

”Dessutom anställer vi många studenter att jobba med besöksnäringen, exempelvis som guider för rundturer.”

Inne i utställningen visas upplysta bilder av Book of Kells vackert utsmyckade sidor i kontrast mot det tunga, svarta tyg som klär väggar och tak. Utställningens sista rum är näst intill tomt, förutom en glaskub placerad precis i mitten. Där inne ligger en av Book of Kells fyra volymer.

”Varenda taxichaufför i Dublin berättar för turister att vi vänder upp ett nytt uppslag varje dag. Det stämmer inte, vi byter uppslag en gång varannan månad ungefär. Ju mindre hantering av boken, desto bättre”, säger Anne-Marie Diffley.

The Book of Kells sidor är utsmyckade med färgglada målningar. På utställningen har flera av dessa tryckts upp i större format så att besökare kan studera detaljerna. Foto: Barry McCall

En trappa upp från rummet med glaskuben ligger långa rummet – biblioteket som sägs ha inspirerat filmskaparna bakom Harry Potter-serien i utformningen av skolan Hogwarts. Precis som namnet föreslår är den pampiga salen avlång, med en takhöjd som får även den längsta besökaren att känna sig som en hobbit.

”Vi är mitt i processen att tömma bokhyllorna inför ett stort renoveringsarbete som startar i oktober”, säger Anne-Marie Diffley och pekar mot en hylla som gapar tomt.

Biblioteket började byggas 1712 och stod färdigt 1732. Även om det fungerar som en del av universitetets besöksverksamhet så är det fortfarande ett fungerande studiebibliotek. Här kan Trinitys studenter hitta originalupplagor av litterära klassiker, exempelvis den första samlingen av alla Shakespears pjäser, publicerad 1623.

”Sedan 1801 mottar vi en kopia av varje bok som publiceras i Irland och Storbritannien, så här finns en hel del böcker.”

Förutom otaliga förstaupplagor av klassiska böcker finns marmorbyster av kända tänkare i det gamla biblioteket. Där finns även den äldsta överlevande irländska harpan, byggd på antingen 1300- eller 1400-talet. Harpan användes som modell i designen av både Irlands riksvapen och Guinness-loggan. Foto: Antti Viitala

Bokhyllorna löper i två kolumner, en på vardera sida av rummet. De är avgränsade med rep, vem som helst får inte hantera de värdefulla böckerna.

”Det tar enormt lång tid för oss att tömma bokhyllorna inför renoveringen. Dels måste de hanteras varsamt, vi måste också arkivera dem så att de förblir tillgängliga för våra studenter.”

Den planerade renoveringen startar i oktober och pågår i tre år. Det är det mest omfattande arbetet som gjorts i lokalen, målet är att framtidssäkra byggnaden. Biblioteket kommer att vara stängt för allmänheten medan renovering pågår, men utställningen om Book of Kells flyttas till temporära lokaler på campus.

Kända alumner Majoriteten av Trinity Colleges mest kända alumner är författare: Oscar Wilde, skrev romaner, pjäser och poesi. Ett av hans mest kända verk är romanen Dorian Grays porträtt, publicerad 1890. Jonathan Swift, främst känd för sina romaner och satiriska texter. Hans text Ett anspråkslöst förslag blev väldigt omtalad när det publicerades. Skrev även romanen Gullivers resor, publicerad 1726. Bram Stoker, mest känd för att ha skrivit skräckromanen Dracula. Samuel Beckett, som vann Nobelpriset i litteratur 1969. Pjäsen I väntan på Godot är ett av hans mest kända verk. Sally Rooney, beskrivs som en av sin generations mest inflytande författare. Hennes senaste bok, Vackra värld, var är du blev 2021 års mest sålda roman bara tre dagar efter den släpptes.

Bortom det gamla biblioteket fortsätter universitetets campus. Ju längre ifrån huvudtorget man rör sig, desto färre turister skymtas. Istället sitter grupper med studenter på bänkar och gräsplättar. Några går med anteckningsblock i famnen, diskuterar senaste föreläsningen på väg till nästa.

”Många besökare missar att gå till andra sidan campus. Det är lite som att åka till Venedig och bara röra sig runt Markusplatsen, lätt hänt men synd att missa så mycket”, säger Anne-Marie Diffley.

Besökare som stannar på huvudtorget missar bland annat teatern som byggts och döpts i Nobelprisade författaren Samuel Becketts ära. Också skulpturen ”Apples and atoms”, dedikerad till fysikern Ernest Walton – även han en Nobelvinnare.

Bortom det gamla biblioteket fortsätter universitetets campus, där är det inte lika mycket turister utan istället studenter på bänkar och gräsplättar. Foto: Jack Mikrut

Smala gator ringlar runt byggnader från olika tidsepoker. Mörka, 300 år gamla stenbyggnader står bredvid nyproducerade hus med gigantiska fönsterpartier. Att gå mellan fasaderna känns stundtals som en tidsresa i hyperfart.

Ibland skymtas en av de gulblåa stadsbussarna bortom områdets höga staket, en påminnelse om att man trots den lugna atmosfären inte lämnat storstan.