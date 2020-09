En miljon döda i covid-19

Enligt sajten Worldometer passerades miljongränsen under söndagseftermiddagen.

Över en miljon människor i världen med bekräftad covid-19 har nu avlidit under pandemin.

En miljon människor med bekräftad covid-19 har nu avlidit i världen. Värst drabbat, räknat i faktiska tal, är USA där strax över 200 000 personer avlidit, därefter Brasilien, Indien och Mexiko.

Sett till antalet döda per 100.000 invånare toppas listan bland världens större länder av Peru med 100 dödsfall per 100.000 invånare. Därefter kommer Belgien, Bolivia och Brasilien. Sverige är i det avseendet också relativt hårt drabbat och hamnar på en tolfteplats med omkring 58 döda per 100.000 invånare (borträknat ministaterna San Marino och Andorra).

Antalet bekräftat smittade i världen ligger på 33 miljoner, och den siffran ökar kraftigt, främst för att många länder nu testar i stor omfattning.

Världshälsoorganisationens (WHO) statistik över antalet döda i covid-19 ligger under eftermiddagen på 991.224 fall, medan nyhetsbyrån AFP:s sammanställning landar på 998.463 fall.

De första fallen i världen av personer som smittats med det nya coronaviruset, sars-cov-2, upptäcktes i Kina i början av december 2019. I slutet av januari klassade WHO utbrottet som ett internationellt hälsonödläge. Redan dagen efter fick Sverige sitt första fall, en kvinna som rest från Wuhan i Kina.