En gripen misstänkt för koppling till USA-bomber

Under fredagen har ytterligare två misstänkta paket hittats: ett till senatorn Cory Booker och ett till den före detta underrättelsechefen James Clapper, med c/o-adress CNN.

Under ett pådrag vid en postterminal i Miamiområdet har man hittat ett paket som skickats till Cory Booker, senator för Demokraterna från delstaten New Jersey. En bombgrupp har varit på plats där under morgonen.