En elektrifieringsvåg väntar USA med Biden vid ratten

Under sin tid i Vita huset hann Donald Trump föra in USA på en helt annan väg än den som Barack Obama och Joe Biden tidigare styrt in landet på. Över 100 av de miljöbestämmelser som de tillsammans infört drog Trump tillbaka eller försvagade.

Bidens första vecka som president handlade därför mycket om ställa tillbaka kursen. Bland de första exekutiva beslut Biden skrev på var att med omedelbar verkan åter ansluta landet till Parisavtalet och WHO, stoppa murbygget mot Mexiko och återkalla licensen för oljeledningen Keystone XL. För att nämna några.

Den första vågen av exekutiva ordrar blir också kännbar för USA:s biltillverkare. Under Obama-administrationen togs beslut om att de skulle tvingas öka bränsleeffektivitet på sina flottor med 5 procent årligen mellan 2021 och 2026, vilket i princip bara är görbart genom att öka andelen elbilar och hybrider. Trump-administrationen sänkte dock detta krav till 1,5 procent årligen i mars 2020. Men nu är det alltså de gamla reglerna som gäller igen.

I Bidens plan för transportssektorn finns en rad stora satsningar som syftar till att föra in USA på den inslagna vägen som många andra länder och bilföretag redan befinner sig på:

Återköpsprogram för äldre bilar

Den federala skattelättnaden för elektriska fordon som gett konsumenterna upp till nästan 65.000 kronor i skattelättnader för att köpa en ny elbil har varit hotad under Donald Trumps presidentskap. Men den kommer definitivt att kvarstå under Joe Biden, spår experter.

Biden kommer dessutom att införa direkta rabatter till konsumenter som byter ut sin fossilbil mot en eldriven bil. Detta kommer förmodligen ske via ett återköpsprogram. Man siktar på att byta ut 63 miljoner fossildrivna bilar mot elbilar de närmsta 10 åren. Konsumenter skulle få minst 3.000 dollar för sin gamla bil.

”Biden kommer att arbeta för att avlägsna dagens största hinder för deras (elbilarnas reds anm) användning, minska oron över kostnader, räckvidd och tillgång till laddstationer. Som president kommer han att återställa hela skattelättnaden för elfordon i syfte att uppmuntra amerikanska familjer att köpa elbilar för personligt bruk - och för att stimulera amerikanska företag gå över till elfordon”, står det skrivet på Biden-kampanjens hemsida.

Förnyad skattereduktion för elbilsproducenter

Biltillverkare som General Motors och Tesla kommer sannolikt få förnyad skattereduktion för att sälja elbilar. Båda har nyligen slagit i taket vilket innebär att de inte fått skattelättnader efter 200.000 sålda bilar. Taket gäller också de amerikanska konsumenterna.



Inköp av el-fordon till myndigheter

I resan mot en hel-elektriskt bilflotta på de amerikanska vägarna vill Biden att de federala institutionerna föregår med gott exempel. Som en del av Bidens ”Buy American”-kampanj ingår därför inköp av nya el-fordon till myndigheterna. Förhoppningen är att detta ska uppmuntra amerikanska företag att också gå över till eldrivna fordon. I samma plan ingår också att konvertera en halv miljon skolbussar till eldrift före 2030.

En halv miljon nya laddstolpar

En av de stora pusselbitarna för att få fart på elektrifieringen är utbyggnaden av landets laddningsinfrastruktur. Biden-administrationen har under sin kampanj utlovat 500.000 laddstationer för elfordon. Infrastrukturen ska göra det möjligt för alla amerikaner att resa vart som helst i USA med ett elfordon utan att riskera att bli stående utan el, skriver Biden-administrationen på sin kampanjsida.

Hittills har infrastrukturutbyggnaden drivits av investeringar från företag, ibland understödda av biltillverkarna själva. Nu har elbilarna en tydlig vän i Biden-administrationen, vilket är avgörande för att både amerikanska biltillverkare och konsumenter på allvar ska våga satsa fullt ut på elbilar.

USA:s transport- och energidepartement kommer att få i uppdrag att koordinera flera pilotprojekt, till exempel att testa nya sorters motorvägar där fordon kan laddas medan de kör. Departementen kommer att förse städer och counties som vill driva pilotprojekt inom exempelvis laddningsinfrastruktur med ekonomiskt stöd.

Storsatsning på ny grön teknik

I Bidens ”Build Back Better”-plan investeras 400 miljarder dollar på forskning, utveckling och nya teknologier. Här nämns allt från elektriska fordon till lättviktsmaterial, 5G och Ai.

5 miljarder dollar kommer dessutom att vikas för utveckling av batteriteknik och energiförvaring vilket ska leda till att öka räckvidden för elfordon och få ner priserna på desamma.

1 miljon nya jobb inom bilindustrin

Biden har gått ut med löftet att skapa 1 miljon nya jobb i den amerikanska bilindustrin. Då innefattas allt från underleverantörer till byggandet av infrastruktur för elbilsladdning. Biden vill också säkerställa att dessa jobb är välavlönade kvalitetsjobb genom att låta USA:s arbetsdepartement och fackrörelsen lägga fram en plan hur dessa jobb bör se ut.

Kollektivtrafiken måste bli bättre

De flesta amerikaner har inte tillgång till kollektivtrafik. Därför är många beroende av bilen, skriver Biden på sin kampanjsida. Bidens plan är att förse varje amerikansk stad med fler än 100.000 invånare med kollektivtrafik med nollutsläpp. Det kan handla om allt från lätta tågnät till att förbättra befintliga transit- och busslinjer, men det kan också handla om att bygga bättre framkomlighet för exempelvis fotgängare och cyklister. Administrationen ska också säkra att nybyggda bostadsområden får medel för att bygga en hållbar kollektivtrafik från start.

Smartare städer

Medborgare kommer att gynnas om städer kan anpassa sig till nya tekniker och tjänster, menar Biden-administrationen. I strategin för att komma framåt här nämns bland annat bildelning, ride-hailing, el-scootrar men också självkörande fordon. Vikten av att knyta samman kollektivtrafiken med attraktiva ”last mile”-lösningar betonas i strategin. Som president kommer Biden också att bygga vidare på transportdepartementets ”Smart City Challenge” genom att lansera ett nytt årligt konkurrensbidragsprogram på 1 miljard dollar för att hjälpa städer att testa nya tekniker och strategier som sedan kan fungera som modeller för landet.

”Den andra järnvägsrevolutionen”

Bien har höga ambitioner vad gäller den spårbundna trafiken. Planen är att USA ska få det renaste, säkraste och snabbaste tågsystemet i världen – för både passagerare och gods – och knyta samman mindre orter med storstäder. Detta mål ska uppnås genom federala bidrags- och låneprogram. Biden-administrationen kommer också att samarbeta med Amtrak och andra privata tågoperatörer för att utöka elektrifieringen av tåget.

Renare flyg och sjöfart

Som en del av Bidens plan att investera 400 miljarder dollar på forskning och innovation kommer hans administration att utveckla ett federalt forskningsprogram som fokuserar på att ytterligare minska kostnaderna för biodrivmedel och öka deras energitäthet samt utveckla effektivare motorer som kan driva lastbilar, flygplan och fartyg på resan mot nollutsläpp 2050. Dessutom kommer administrationen att arbeta med International Civil Aviation Organization och International Maritime Organisation för att dela dessa tekniker med andra nationer.