Elvägsbolag får biljett till potentiella affärer i Mellanöstern

Lundabolaget Elonroad har bjudits in till ett acceleratorsprogram i Dubai som genomförs i samband med världsutställningen Expo 2020. Programmet vänder sig till techbolag med expansionsplaner, och har fokus på affärsmöjligheter i Mellanöstern och Nordafrika.

Elonroad är ett av fem svenska techbolag som har valts ut för medverkan i Startup Swedens acceleratorsprogram Access MENA (samlingsnamn för 18 länder i Mellanöstern och Nordafrika) 17-21 oktober i Dubai.

Startup Sweden är Tillväxtverkets insats för svenska techbolag, som årligen arrangerar internationella acceleratorsprogram för utvalda bolag i tillväxtfas. Tidigare år har liknande program genomförts i bland annat Storbritannien, USA och Tyskland. Programmen, som är kostnadsfria för deltagarna, erbjuder individuell coachning och möten med ankarkunder och andra nyckelaktörer.

”Det här är ett första steg för oss att utforska ett nytt affärslandskap där vi också har börjat få en del förfrågningar via mejl från aktörer. Då är detta ett bra tillfälle för oss att åka ner och och utöka vårt nätverk”, säger Karin Ebbinghaus, vd för Elonroad, och fortsätter:

”Sedan hade det ju inte skadat om vi hittar partners som tillsammans med oss kan genomföra ett pilotprogram med elvägar i regionen.”

Lundabolaget utvecklar självladdande vägsystem där elektriska fordon laddas både under parkering och transport. Det handlar om en skena i vägbanan som förser batterier i passerande elfordon med ström, förutsatt att de har en mottagare som sticker ner under fordonet. Genom att laddningen sker under körning kan fordonens batterier göras mindre, vilket bland annat skulle minska behovet av råvara till batterierna.

”I Mellanöstern och Nordafrika är det också ofta väldigt varmt och obekvämt för yrkeschaufförer att stå utomhus i solen för att ladda sina fordon, särskilt tyngre lastbilar. Kan man då istället lösa det på ett smidigare sätt är det så klart önskvärt. Jag tror att elektrifiering av vägtransporter kommer att gå snabbare än vad man generellt har trott från början.”

Enligt Karin Ebbinghaus finns det flera aktörer i MENA-regionen som vill vara med på banan i omställningen till en elektrifierad fordonstrafik:

”I de länderna är teknikutveckling av elektrifiering inte särskilt utbredd, vilket gör att man är desto mer intresserad av vad världen har att erbjuda. Många är exempelvis nyfikna på lösningar som finns i Sverige där flera bolag ligger i framkant kring olika aspekter av elektrifiering.”

Kommer Elonroads teknik att finnas i ett framtida vägnät i exempelvis Dubai?

”Varför inte? Det är i alla fall vår absoluta ambition. Sedan går ju allting framåt stegvis, den här typen av förändringar tar tid. Men om vi kan vara en liten pusselbit i omställningen till en mer klimatvänlig vägtrafik så är vi jätteglada och tacksamma för det”, säger Karin Ebbinghaus.