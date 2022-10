Elpriset stiger något i hela landet

Elpriset stiger i hela landet under söndagen.

På lördagen kostar elen knappt 16 öre per kWh i hela landet, men under söndagen stiger priset i elområde 3 och 4 (Mellansverige och Södra Götaland) till 86 öre per kWh.

I norr, elområde 1 och 2 (norra och södra Norrland), kommer elen kosta knappt 42 öre per kWh.