Elpriset stiger inför måndagen

Under måndagen kommer elpriserna att vara rejält mycket högre än under de senaste veckorna. Priserna för måndagen, då samhället startas på allvar igen efter helgerna, har fastställts på den nordiska elbörsen Nord Pool.

I det dyraste områdena i söder och i Mellansverige, elområde 4 och elområde 3, ligger priset på 253 öre per kilowattimme (kWh).

I de norra delarna av landet, elområde 1 och 2, är priserna mer beskedliga. Där ligger priset på 52 öre per kilowattimme.

Under de senaste dagarna har elpriserna backat något i den dyra södra delen av landet. Under söndagen låg priset på 135 öre per kWh i söder (elområde 3 och 4) och 55 öre i norr (elområde 1 och 2).

Elpriset har inte varit så högt som det kommer att vara under måndagen sedan före jul.