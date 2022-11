Elpriset rusar uppåt i norra Sverige

Dagspriset på terminsmarknaden hamnar även på exakt samma nivå i alla fyra prisområden på den svenska elmarknaden, på 2:78 kronor per kilowattimme.

Det kan jämföras med prisnivåer på lite drygt 20 öre per kilowattimme för bara tio dagar sedan.

Även timpriset är exakt det samma i hela landet under måndagen, enligt prissättningen på Nord Pools hemsida – med en topp på 3:68 kronor per kilowatttimme under eftermiddagen.

Prisuppgången följer på kall och snöig vinterhelg i stora delar av landet, med ovanligt höga elpriser – väsentligt högre än tidigare i november.