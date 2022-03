Elpriset i södra Sverige faller – lägsta på en månad

Snittpriset i elområde SE3 och SE4 faller till 44 öre per kilowattimme på söndagen i prissättningen på elbörsen Nordpool. För att hitta ett lägre snittpris för en dag i dessa elområden får man gå tillbaka till den 19 februari – några dagar före det att ryska styrkor inledde invasionskriget i Ukraina.

Som en jämförelse kostade elpriset i snitt 1:06 kronor per kilowattimme under lördagen och 63 öre per kilowattimme söndagen den 13 mars.

Ser man till timpriset toppar priset under kommande söndag på drygt två kronor mellan klockan 6 och 7 på morgonen.

I elområdena SE1 och SE2 i norra Sverige ligger söndagens snittpris som vanligt väsentligt mycket lägre. Där landar söndagens snittpris på 15 öre per kilowattimme.

Elmarknaden har i skuggan av Ukrainakriget varit turbulent, bland annat då oron för att leveranserna av naturgas från Ryssland till EU ska stoppas av embargo eller störas av kriget i Ukraina, ett viktigt transitland för den ryska gasen.