Elpriset faller tillbaka kraftigt

I det dyraste elområdet, SE4 i södra Sverige, faller snittpriset för dagen till 87 öre per kilowattimme. Det kan jämföras med ett snittpris på 2,15 kronor per kilowattimme på onsdagen.

Timpriset varierar dock med belastningen och under timmen med högst elförbrukning, klockan 18-19, lyfter elpriset i SE4 som mest till 2,61 kronor per kilowattimme på torsdagen.

I de två nordliga elområdena faller snittpriset samtidigt till 16 öre per kilowattimme på torsdagen, mot 18 öre på onsdagen. Där toppar timpriset samtidigt på 23 öre klockan 10-11.

Naturgaspriset i terminshandeln på råvarubörsen i Amsterdam har samtidigt fallit till 105 euro per megawattimme – ett prisfall med 10 procent mot i tisdags och den lägsta noteringen på två veckor.

Prisfallet hänger samman med gynnsamt väder. Men det påverkas även av att Ryssland och Ukraina bokat in en ny runda samtal i skuggan av det ryska invasionskriget i Ukraina, som inleddes den 24 februari och som har drivit miljontals ukrainare på flykt in i EU.

En talesman för den ryska regeringen säger att ett neutralt Ukraina med en egen armé kan vara en möjlig kompromiss. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger samtidigt att de ryska förhandlingspositionerna har börjat låta mer realistiska.

Trots kriget i Ukraina har rysk naturgas fortsatt flöda in i Europa, via gasledningar i Ukraina och via gasledningen Nord Stream, som går mellan Ryssland och Tyskland.

Under onsdagen låg gasflödet via Ukraina in i EU på 95 miljoner kubikmeter, vilket är strax under kontraktsnivån på 109,6 miljoner kubikmeter.

EU har beslutat att minska beroendet av rysk gas, mot bakgrund av Ukrainakriget. Redan nu har man börjat bygga upp lager med hjälp av flytande naturgas från andra länder.