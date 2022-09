Elspotpriset backar i hela Sverige. I morgon, tisdag, minskar elspotpriset med 12 procent till 3,47 kronor per kilowattimme i södra Sverige. I norra Sverige som på måndagsdygnet drabbades av en oväntad prischock, rasar elspotpriset med 30 procent till cirka 1,40 kronor per kilowattimme. Men risken för nya elprisuppgångar är stor, enligt experter.

De extrema prisrörelserna på elbörsen Nord Pool har hittills i år inneburit skenande elpriser och en lång rad nya rekordnoteringar för elanvändarna i främst södra Sverige. Och samtidigt som elpriserna i södra Sverige är fortsatt skyhöga i ett historiskt perspektiv är de en bra bit från rekordnivån på långt över 5 kronor/kWh, efter en viss nedgång. Det står klart efter att elspotpriserna för tisdagsdygnet fastställts och offentliggjorts av Nord Pool.

För prisområdena SE3 och SE4, som utgör södra halvan av Sverige faller alltså spotpriset, som är ett genomsnittligt pris för det kommande dygnet, i morgon tisdag till 3,47 kronor per kilowattimme.

I norra Sverige, som hittills under elkrisen haft förhållandevis normala elpriser och långt under prisnivån i södra Sverige, mer än fyrfaldigades plötsligt elspotpriset för måndagsdygnet till drygt 2 kronor per kilowattimme. I morgon tisdag backar de åter och faller med omkring 30 procent till 1,38 kr/kWh i SE1 (nordligaste Sverige) och till 1,40 kr/kWh i prisområdet SE2.

Elspotpriserna, som sätts dagligen på Nord Pool styr elpriserna för bland annat svenska elanvändare med rörliga elavtal. Spotpriset är exklusive elnätsavgifter samt de skatter och elbolagens påslag som elkunderna också måste betala.

Men utvecklingen framöver ser fortsatt mörk ut för elkunderna, varnar experter och hänvisar bland annat till beskedet om fortsatta stoppet för leveranser av naturgas från ryska Gazprom genom gasledningen Nord Stream 1.

”Som en reaktion på Rysslands senaste åtstramningar och stoppet i Nord Stream 1 har gaspriserna rusat med 25 procent på vinterterminen på den ledande europeiska gasmarknaden TTF i dag” , säger Arne Bergvik, energistrateg på konsultföretaget Sigholm, till Di.

Vad tror du om elpriserna närmaste tiden och i vinter?

”I höst och vinter blir troligtvis Rysslands bästa chans att splittra Europas stöd till Ukraina. Energikrisen kommer att ställas på sin spets i vinter, särskilt om det blir en kall vinter. Elpriserna följer med upp, särskilt bundet till marginalkostnaden för gaskraftproduktion”, säger han.

Regeringen presenterade i helgen statliga kreditgarantier - hur ser du på åtgärden?

”Kreditgarantierna behövs för att ge större trygghet i handeln på Nasdaq. Den totala säkringsmassan har stigit sjufalt för de aktörer som ställt ut terminskontrakt”, säger Arne Bergvik.

Och hur ser du på risken för att höga säkerhetskrav kan leda till likviditetsbrist och konkurser på den nordiska elmarknaden?

”I och med kreditgarantierna har just den delen av marknaden stabiliserats. Men de höga energi- och elpriserna kommer att öka kreditrisken på många håll i ekonomin.”

Den politiska risken på elmarknaden har ökat markant, enligt Arne Bergvik.

”Det är troligt att vi får olika typer av interventioner, men det är i dagsläget svårt att veta vilken typ. Risken med subventioner är att de kan leda till ökad energikonsumtion.”