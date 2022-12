Elpriserna sjunker ytterligare i hela landet

I de två nordliga elområdena, 1 och 2, handlas elen under söndagen för 87 öre per kilowattimme. Det är att jämföra med 1:33 kronor per kilowattimme som priset ligger på under lördagen.

I södra Sverige sjunker priset till 1:94 kronor per kilowattimme, från 2:66 kronor på lördagen.

Priset ligger alltid lägre på helgen eftersom många industrier står still då.

I veckan har elpriset stigit i väntan på att isen ska lägga sig på flera älvar, som Luleälven och Umeälven. Även det ovanligt kalla vädret långt ner i Skåne har bidragit.

I en intervju med Ekot på fredagseftermiddagen sade Per Larsson, produktionsplaneringschef på Vattenfall i Norden, att isläggningen nu är klar.

”Mer produktionskapacitet har ju en dämpande effekt på elpriserna givet att det finns mer produktion för att möta den efterfrågan som finns. Det finns även möjlighet att återigen exportera fullt söderut i landet”, säger han.

Under kommande veckan väntas också betydligt mildare väder med plusgrader på sina håll långt upp i Svealand.