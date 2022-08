Elprischocken fortsätter: Här slås nytt rekord på tisdagen

Elpriserna faller under tisdagen i det sydligaste elprisområdet SE4 efter rekordnoteringen under måndagen. Däremot stiger de brant till ny rekordnivå i SE3, med bland annat Stockholm och Göteborg. Med ett genomsnittligt elspotpris på 5,18 kronor per kilowattimme i de båda prisområdena och som utgör södra halvan av landet fortsätter den historiska elprischocken.