Elon Musk: Twitter anklagar mig för sekretessbrott

Elon Musk, grundare av elbilstillverkaren Tesla och rymdfartsbolaget Spacex, lade den 14 april ett bud på Twitter.

Twitters styrelse ställde sig den 25 april bakom budet - värt 44 miljarder dollar, motsvarande drygt 440 miljarder kronor.

Om köpet blir av ska Twitter avnoteras.

Men efter den raska inledningen har det gått grus i maskineriet.

Elon Musk har öppet börjat ifrågasätta Twitters uppgifter om hur stor andel av mikrobloggens konton som är automatiserade så kallade botar, eller spamkonton eller kopior av existerande konton.

Enligt den senaste redovisade statistiken har Twitter nästan 400 miljoner användare.

Twitter själv påstår att siffran är mindre än 5 procent, något som Elon Musk själv tweetade.

Efter det inledde han egen process för att kontrollera antalet, och pausade samtidigt uppköpsprocessen.

Efter det skrev han i ett annat inlägg att Twitter kommit fram till siffran genom att kontrollera 100 konton.

Elon Musk, som uppenbarligen inte var nöjd med det statistiska underlaget för bolagets påstående, meddelade då att han också skulle kontrollera 100 följarkonton.

På söndagen skriver Elon Musk dels att hans undersökning visar att 100 av 100 konton var icke-autentiska, men också att han har blivit kontaktad av Twitters jurister.

Enligt honom skulle de ha varnat för att han brutit mot konfidentialitetsavtalet som skrev i samband med budet, den så kallade NDA:n, Non disclosure agreement.

”Twitter legal just called to complain that I violated their NDA by revealing the bot check sample size is 100! This actually happened”, skriver Elon Musk.

Så sent som i torsdags meddelade han att han fortfarande hade kvar ambitionen att köpa Twitter: ”Still committed to acquisition”.