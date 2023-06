Elon Musk anklagas för insiderhandel

Investerarna bakom grupptalan menar att den sydafrikanskbördige serieentreprenören Elon Musk drivit upp priset på kryptovalutan med 36.000 procent under en tvåårsperiod och sedan låtit valutan krascha.

Uppgången ska enligt anklagelserna ha drivits av uttalanden av Elon Musk på Twitter – som han numera äger – reklamsamarbeten med influencers, en medverkan i NBC:s humorprogram ”Saturday Night Live” 2021 och andra publicitetsstunts. De menar att Elon Musk tjänat på uppgångarna i kryptoplånböcker som han själv äger, men också sådana som hans elbilsbolag Tesla förfogar över, vilket framgår av en inlaga i grupptalan som lämnades in till en domstol på Manhattan i New York under onsdagen, rapporterar Reuters.

Elon Musk anklagas vidare för händelser efter kryptovalutans krasch. Däribland att han sålde Dogecoins för 124 miljoner dollar i april i år efter att ha ersätt Twitterloggan, förställande en liten blå fågel, med den logga som Dogecoin förknippas med; en hund av rasen Shiba Inu. Bytet av logga ledde till ett kursrus om 30 procent i kryptovalutan.