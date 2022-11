Elnätet nästa för Bredbandsjesus

När Putin intensifierade kriget mot Ukraina i början av året och energikrisen blev att faktum började Jonas Birgersson också på allvar engagera sig i elförsörjningen. Han ser samma scenario för vårt elnät som för telenätet, det kommer att ersättas av något smartare. Och är det någon gång det ska göras är det nu.

”Internet är ett nätverk av nätverk, med öppna standarder som gör att alla kan kommunicera med alla och det finns ingen stor, central punkt i mitten. Precis samma sak ser jag med lokal energigenerering med sol och vind. Genom att bygga områdesnät och koppla samman fastigheterna samtidigt som en del av dem har batterilagring och på stadsdelsnivå vätgaslager så får vi möjlighet till det som vi kallar energisamhället”, förklarar han.

I detta energisamhälle ser han också möjligheten till en annan vision.

”All hushållsel du behöver till ett lågt, fast pris. Precis på samma sätt som du betalar ett lågt fast pris för internet.”

Energibolagen har inte längre monopolet, koncessionsrätten, för att bygga elnät i Sverige. Från den 1 januari i år är det tillåtet att bygga lokala områdesnät och dela energi.

”I all nyproduktion av fastigheter fyller vi dem i dag bara till 25-50 procent med solceller på taken. När marginalkostnaden att fylla hela taken är obetydlig. Detta eftersom dagens elnät inte kan klara av det helt enkelt.”

Men det vill Jonas Birgersson lösa.

”Vi har projekt där vi gjort just den beräkningen. Från att tidigare ha genererat ungefär 40 procent av sitt energibehov kan fastighetsägare med fyllda tak med solceller på samma fastigheter generera 145 procent av energibehovet, där överskottet lagras lokalt i batterier.”

Batteriutvecklingen för storskalig lagring har dock inte kommit fullt så långt ännu. Om varje fastighet ska ha ett batteri blir det för dyrt.

”Det som är nyckeln till att få lagring med batterier lönsamt redan i dag är att ha batterier i bara några av fastigheterna. Men sedan har man det lokala distributionsnätet som fixar resten.”

Han vill gärna dra paralleller till Sveriges utvecklingsdominans genom historien inom telefonin med allt från de första telefonväxlarna i början av 1900-talet till mobiltelefonisystemen.

”Jag skulle vilja att vi med framsynta fastighetsägare också blir först i världen att bygga 5.000 hushåll som är sammankopplade med smart mellanlagring av energi så att vi kan bygga motsvarigheten till telefonväxeln för eldistribution.”

Han påpekar att han själv kanske börjar bli gammal och lite trött, han fyller 52 år i dagarna. Det är tydligt att han inte ser sig själv som ”Smartelnätsjesus” på samma sätt som han framstod som ”Bredbandsjesus” för drygt 20 år sedan. Men han vill rikta ljuset mot det det han ser som stora och nödvändiga möjligheter.

”Jag hoppas verkligen att det kommer en massa entreprenörer och inser möjligheterna med detta. Men vi jobbar också med det i våra kontakter med fastighetsägarna och sätter upp lite batterier här och där. Det börjar också komma en ny generation ute bland fastighetsägarna, och det sitter också människor där i bolagen som inte bara kallar sig hållbarhetschefer utan tar detta på allvar.”