Ellwee minskar rörelseförlusten: ”April visar både en högre omsättning och vinst”

Om man justerar för den under 2022 avyttrade så kallade golfverksamheten var rörelseresultatet under första kvartalet i fjol -6,5 miljoner kronor.

Nettoomsättningen steg i första kvartalet 2023 till 38,8 miljoner kronor (27,5).

Nettoresultatet förbättrades till -5,7 miljoner kronor (-9,9).

Under årets första två månader var bruttomarginalen förhållandevis låg medan mars visade en bättre bruttomarginal, om än cirka 1 procentenhet mindre än mars förra året, noterar Ellwee i rapporten.

”Verksamheten går nu in i årets viktigaste kvartal i takt med ett gynnsammare väder och kommande planering av semestrar. Vi går också in i ett kvartal med tuffa jämförelsesiffror. April visar både en högre omsättning och vinst jämfört med förra året. Bruttomarginalen under april visade en förbättring jämfört med mars om än cirka 1 procentenhet lägre än april 2022”, skriver vd Jim Larsson.

”Vi ser fortsatt att kunderna är mer avvaktande som en följd av omvärldsfaktorer som räntenivåer, inflation och annan omvärldsoro, vilket gör att vi är nöjda med vår omsättning för första kvartalet såväl som för april månad”, fortsätter Ellwee-chefen.

”Leverantörerna fortsätter avisera om leveransförseningar på nya fordon vilket vi fortsätter försöka kompensera genom att erbjuda begagnade rekreationsfordon. Vi fortsätter den förvärvsagenda som bolaget antagit. En viss utmaning och begränsning finns i finansieringssammanhang, bland annat på grund av att Ellwees bolagsvärde har haft en negativ utveckling”, noterar Jim Larsson.