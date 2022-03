Elitspjuten kommer från Arvidsjaur

Camilla H Lindh greppar ett spjut, det finns många av dem i lagerlokalen som ligger i anslutning till Nordic Sports kontor i Skellefteå.

”Spjuten finns i olika styvhet, beroende på vad utövarna önskar sig. Ett styvt spjut flyger lite längre, men sliter samtidigt mer på axlarna”, säger Camilla H Lindh.

Hon vet vad hon talar om, men faktum är att när Di kommer på besök har hon bara någon vecka tidigare sett sin första friidrottstävling live. Sedan hon blev vd för drygt ett år sedan har pandemin gjort det svårt att åka runt på friidrottsgalor. Publikdebut gjorde hon på stavhoppsgalan i Uppsala där den svenske världsstjärnan Armando Duplantis hoppade 6,04 meter.

”Vi var sponsor och hade levererat madrassen, ställningen och ribban. Det var en väldigt positiv upplevelse. Det var härligt att se hur killarna peppar varandra”, berättar hon.

Intervju med vd Camilla H Lindh

Senare i mars ska hon till Belgrad för att uppleva inomhus-VM på plats. Under sommaren väntar fler galor.

”Det ska bli kul att se spjut live. Spjut och stav är företagets hjärta. Inom spjut är vi världsledande, nio av tio på ett stort mästerskap använder våra grejer”, säger Camilla H Lindh.

Företaget har funnits i 50 år. Grundaren Börje Österberg tillverkade träskidor i Arvidsjaur, men när plastskidorna kom ändrades inriktningen. Nordic Sport köpte Sandviks sportavdelning (det fanns en sådan på den tiden), som bland annat gjorde spjut av stål.

I dag är spjuten av kolfiber, men de tillverkas alltjämnt i Arvidsjaur. Även stavarna produceras i företagets lilla fabrik i inlandet. Annan utrustning står olika legotillverkare för, men produktutveckling och design kommer från medarbetarna i Skellefteå.

”Vi arbetar väldigt nära utövarna och tar hela tiden del av deras synpunkter”, berättar Camilla H Lindh.

Ägaren Dennis Österberg, som tog över efter sin far för 2009, arbetar med strategi och design. Det är han som ligger bakom de starka färger som finns på nästan alla prylar från Nordic Sport, vilket gör att alla i friidrottsvärlden vet direkt vem som är avsändaren.

”På vissa tävlingar klistrar huvudsponsorn över alla andra loggor, men vår design sticker ut så mycket, så för oss kvittar det nästan”, säger Camilla H Lindh.

Nordic Sport är en av de största aktörerna i världen när det kommer till friidrottsredskap. Av huvudkonkurrenterna kommer två från Europa och två från USA. När det gäller hoppstavar är Nordic Sport den enda tillverkaren utanför USA.

Fokuset ligger på den yppersta eliten. En stor del av intäkterna kommer från leveranser till olika mästerskap och galor som Diamond League.

”VM och OS har alltid en stor huvudsponsor, men alla andra evenemang är betydande kunder till oss”, säger Camilla H Lindh.

Under pandemin ställdes många galor in, vilket påverkade Nordic Sports omsättning och resultat. Men det fanns motkrafter i idrottsekonomin. Många föreningar och förbund fick ökade anslag under pandemin, vilket resulterade i flera inköp av utrustning.

Nordic Sport är också sedan många år verksamma inom andra idrotter. Företaget säljer exempelvis fotbolls- och hockeymål, en verksamhet som inte påverkats av pandemin på samma sätt. Likadant är det med det delägda bolaget Nordic Arena Service som levererar och installerar löparbanor och konstgräsplaner.

Under 2021 återhämtade sig omsättningen till ungefär samma nivå som före pandemin. Nu när världen öppnar upp ser Camilla H Lindh och hennes kollegor framtiden an med tillförsikt.

”Vi har hela världen som spelplan och det är nya tävlingar hela tiden. Det går definitivt att utvecklas inom friidrotten, vara mer närvarande, produktutveckla och ta marknadsandelar”, säger Camilla H Lindh.

Nya kulor och släggor, liksom en ny stav, är på väg ut på marknaden.

”Inom stavhopp är vi jättestora bland juniorer. Världsrekorden både för dam och herr är satta med Nordic-stavar. Sedan tappar vi dem när de blir seniorer, där har vi en del att jobba med. Mycket hänger på deras tränare”, säger Camilla H Lindh.

Trots den globala verksamheten är Nordic Sport relativt okänt i Sverige.

”Pratar du med eliten i friidrott känner alla till oss, men i Sverige och även här lokalt vet få att vi är en av de ledande leverantörerna. Går vi till Tyskland, Polen eller andra europeiska länder är de duktiga på att värna sina lokala producenter. Här har vi ingen fördel alls”, säger Camilla H Lindh.

Hur har pandemin påverkat företaget? ”Det var många inställda events under 2020 och 2021 som gör att försäljningen inte är där den borde vara. Trots det är vi tillbaka på 2019 års siffror”, säger Camilla H Lindh.