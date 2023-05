Electrolux kan bli kinesiskt – om inte handelskriget sätter stopp

Oljepriset på fall

Konjunkturutsikterna mörknar, men globala råvarupriser skickar en strimma av hopp för inflationspressade hushåll. Den lägsta nivån sedan december 2021 för Bloombergs råvaruindex förebådar ett svalare varupristryck kommande månader. Oljeprisets fall till de lägsta nivåerna sedan strax före jul 2021 bidrar stort till nedgången. Nordsjöoljan Brent handlades till knappt 74 dollar på fredagen efter att ha varit nere under 72 dollar fatet på torsdagen. Det är 14 procent ned på en månad och 33 procent ned på ett år. Oro för en klart kallare konjunktur ser ut att övertrumfa beskedet 1 april om nya neddragningar av produktionstakten hos kartellen Opec Plus.

Bland mörka konjunkturutsikter stod fallande oljepriser för ett välkommet möjligt gryningsljus. Foto: Jacob Ford

En legendar ur tiden

Företagsledaren Gustaf Douglas gick bort i veckan, i en ålder av 86 år. Hans kanske viktigaste insats under en lång karriär i näringslivet var skapandet av investmentbolaget Latour LATO B +1,42% Dagens utveckling . Bolaget har varit en formidabel succé, med en genomsnittlig kursuppgång på 16,7 procent per år under 2000-talet. Det kan jämföras med 7,6 procent per år för Stockholmsbörsen i stort. Gustaf Douglas hann också bland mycket annat med att vara vd för Dagens Nyheter och mångårig styrelseledamot i Moderaterna.

Gustaf Douglas 1938-2023. Foto: Erik Simander

Lux på väg bli kinesiskt?

Vitvarujätten Electrolux ELUX B +0,89% Dagens utveckling har dragit till sig köpintresse från kinesiska Midea. Det Investor INVE B +0,35% Dagens utveckling kontrollerade bolaget har utvecklats svagt på börsen de senaste åren och familjen Wallenbergs investmentbolag tycks vara öppet för en försäljning. Även sydkoreanska Samsung uppges titta på bolaget enligt uppgifter till nyhetsbyrån Bloomberg. Med tanke på det spända läget mellan USA och Kina skulle det senare vara en mer lättsmält affär. Veckans kursuppgång för bolaget var på fredagseftermiddagen närmare 8 procent.

Försäljningsuppgifter lyfte Electrolux aktiekurs högre. Foto: FREDRIK PERSSON / TT

Cint CINT +13,41% Dagens utveckling -fiaskot skvätter på Nordic Capital

Marknadsundersökningsbolaget Cint har inte rosat marknaden sedan noteringen för drygt två år sedan. I år aktien ned över 70 procent och sedan början av det förra med över 90. I onsdags nästan halverades kursen efter en svag rapport. Cint är en av flera tveksamma noteringar från Nordic Capital, med Cary Group och Handicare som två andra exempel. Båda har blivit utköpta från börsen, det förstnämnda av riskkapitalbolaget självt.