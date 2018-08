Elchocken: Dubblat pris väntar i vinter

Inför höst och vinter låg augustipriset på den högsta nivån på tio år. Prognosen just nu är att priset per kilowattimme kommer att ligga närmare 60 öre fjärde kvartalet, enligt framtidskontrakten på elbörsen. Under samma tid i fjol låg priset på 30 öre.

”Det har varit en aggressiv uppgång senaste tiden, priset har stigit med ett öre om dagen senaste veckan”, säger Faraz Azima, vd på elprissajten Elskling.

En vanlig villa använder mellan 5.000 och 25.000 kilowattimmar per år. Med en förbrukning på 10.000 kilowattimmar motsvarar det 3.750 kronor extra per år inklusive moms. Om förbrukningen istället ligger på 20.000 kilowattimmar blir det så mycket som 7 500 kronor dyrare per år, eller 625 kronor extra i månaden.