"El Chapo" döms till livstids fängelse

Den 62-årige mexikanske drogkartelledaren döms av en federal domstol i New York till livstids fängelse plus 30 år. Han ska även betala böter på 12,6 miljarder dollar – en summa som baseras på det beräknade värdet av de droger som under Guzmáns ledning smugglats in och sålts i USA.

Vittnesmålen under den närmare tre månader långa rättegången tidigare i år gav en sällsynt inblick i Sinaloakartellens verksamhet. Juryn fick bland annat lyssna till berättelser om kallblodiga mord på rivaler, spektakulära smuggelmetoder, uppgifter om mutor ända upp på regeringsnivå i Mexiko och detaljer om Guzmáns rymning från ett högsäkerhetsfängelse 2015.

Knarkbossen befanns skyldig på samtliga tio åtalspunkter. Nu fastställs straffet av domaren i målet, Brian Cogan.

"Den överväldigande bevisningen vid rättegången visade att den åtalade var en skoningslös och blodtörstig ledare för Sinaloakartellen", skrev åklagarna tidigare i ett pm till Cogan.